von Stefan Limberger-Andris

Bereits im Mai 2020, nachdem der Gemeinderat Grafenhausen grünes Licht gegeben hatte, war mit dem Umbau des bisherigen Anbaus an das denkmalgeschützte, historische Gasthaus neben der Brauerei begonnen worden. Nun soll die „Genusswelt“ Zug um Zug geöffnet werden für Besucher. Bereits am Wochenende war der Biergarten in Betrieb.

Die „Genusswelt“ ist eingebettet in ein touristisches Entwicklungskonzept, das die Brauerei in Abstimmung mit der Gemeinde Grafenhausen entwickelte. Dieses sieht einen städtebaulichen Brückenschlag vor zum südlich gelegenen Siedlungsbereich rund um das Heimatmuseum Hüsli.

Geschäftsführer Marcus Reichl (links) und Alleinvorstand Christian Rasch stoßen auf die bauliche Umsetzung der „Genusswelt“ an.

Durch den Umbau im siebenstelligen Euro-Bereich – genauer wollte Christian Rasch, Alleinvorstand der Staatsbrauerei, im Gespräch die Investitionen nicht beziffern – verschafft sich das Unternehmen sowohl eine moderne Infrastruktur im gastronomischen Bereich, wie auch erweiterte andere Nutzungsmöglichkeiten im Hauptgebäude der eigentlichen Brauerei.

Das Unternehmen wolle durch die „Genusswelt“ weiterhin eine touristische Leuchtturmfunktion für die Region wahrnehmen, so Christian Rasch. Immerhin habe die Brauerei noch vor den Corona-Beschränkungen rund 60 000 Besucher jährlich verzeichnet. Daran wolle man durch ein verbessertes Angebot anknüpfen.

Im Außenbereich finden nunmehr bis zu 500 Personen Platz, im Terrassenbereich bis zu 160 und im Innenbereich bis zu 140. Um diesem erhöhten Gästeaufkommen gerecht zu werden, seien zehn neue Personalstellen geschaffen worden. Derzeit stünden bis zu 80 Angestellte im gesamten Servicebereich bereit. Die Rothaus AG beschäftigt insgesamt 240 Mitarbeiter.

Gäste finden im Rothauser Land zahlreiche touristische Attraktionen vor, die einen ganztägigen, kurzweiligen Aufenthalt ermöglichen. Angebote des Schlühüwanapfads, des Skulpturenparks und des Heimatmuseums Hüsli beispielsweise sieht Christian Rasch eng verwoben mit der Möglichkeit einer Brauereiführung oder einem kulinarischen Besuch in der „Genusswelt“. An den bisherigen Veranstaltungen, wie Food-Truck-Event, Mudiator Rothaus oder Bike Giro Hochschwarzwald, wolle man festhalten.

Gastronomisch zukunftsweisend aufgestellt worden sei die „Genusswelt“, freut sich Geschäftsführer Marcus Reichl. Ziel sei es, ergänzt Christian Rasch, eine ganzjährige gastronomische Auslastung des Gasthauses sowie der 26 Hotelzimmer zu erreichen.

Der Großteil des neuen Anbaus ist für die Küche reserviert. Eine à la Carte-Küche findet sich ebenerdig, im Untergeschoss sind Vorbereitungsküche und Konditorei sowie Personalräume untergebracht. Nichts verändert wurde in der alten Gaststube. Deutlich mehr Räume als zuvor gibt es für Veranstaltungen. Ausdrücklich habe man bei den Planungen an Einheimische und die Vereine gedacht, die hier von Familienfeiern bis hin zu Jahreshauptversammlungen Platz finden sollen. Dem Zeitgeist entsprechend wurde für Hobbyköche übrigens eine Grillakademie eingerichtet.

Baulich habe man sich eng an die Tradition des Schwarzwaldhauses gehalten, so Christian Rasch. Zusammen mit Marcus Reichl habe er das Gesamtkonzept ausgetüftelt, dessen Komponenten auf Nachhaltigkeit, effektives gastronomisches System und Flexibilität ausgerichtet seien. Christina Rasch betonte den Einsatz heimischen Baumaterials durch regionale Handwerker bei der Verwirklichung der „Genusswelt“. Regionale Produkte werteten das kulinarische Angebot auf ganzer Bandbreite auf, so Marcus Reichl.

Um das Heimtgefühl zu verstärken, wurden nicht nur bauliche Kniffe wie möglichst große Fensterbereiche und gläserne Ortgangdachabschnitte genutzt. Christian Rasch: Mit Brunnenkunstwerken des aus Offenburg stammenden Künstlers Stefan Strumbel im Innenbereich und von Ralf Rosa aus Grafenhausen für den Außenbereich zeige man Heimatverbundenheit.