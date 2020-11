von Werner Steinhart

Der Gemeinderat verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung die Neufassung der Friedhofssatzung. Darin ist jetzt die ehemalige Friedhofsordnung und die Bestattungsgebührensatzung verankert. Wichtiges Detail: Die Bestattungsgebühren wurden nicht erhöht.

Keine gravierenden Änderungen der neuen Satzung hatten die Ortschaftsratsgremien. Die Ortschaftsräte hatten den Entwurf der Satzung in ihren Sitzungen beraten, da für die Friedhöfe laut Hauptsatzung der Gemeinde formell die Ortschaften zuständig sind. In der Neufassung wurden die neuen Urnengrabarten in die Friedhofssatzung aufgenommen.

Die Friedhofssatzung neu aufgenommen wurden die Baumurnengräber in Birkendorf und Riedern am Wald und die Urnenstele auf dem Friedhof in Berau. | Bild: Werner Steinhart

Dies sind die Urnengräber in Form von Baum-Urnengräberb auf den Friedhöfen in Birkendorf und Riedern am Wald und die Urnenstele auf dem Friedhof in Berau. So sind für die Baumurnengräber und die Urnenstele vorgegebene Gestaltungsmöglichkeiten zu beachten. Grabschmuck wie Blumen, Kerzen und dergleichen darf dort nur für einen kurzen Zeitraum anlässlich der Bestattung abgelegt werden. Die Gemeinde ist berechtigt, ist im Zweifelsfall berechtigt bei Gerbmalen abgelegte Gegenstände zu entfernen.

In einem Urnenreihengrab können mehrere Urnen beigesetzt werden, wenn die Ruhezeit der neuen Urne mit der Ruhezeit der bestehenden zu vereinbaren ist. Die Anzahl richtet sich nach der Größe der Grabstätte, zulässig sind bis zu vier Urnen.

Bei anonymen Urnengräbern werden die Grabstätten nicht gekennzeichnet. In einem anonymen Urnengrab kann nur eine Urne besattet werden, der Bestattungsplatz wird von der Gemeinde zugewiesen. Neu festgelegt wurde in den Bestattungsvorschriften, dass die Gemeinde den Ort und die Zeit der Bestattung festlegt, wobei sie die Wünsche der Hinterbliebenen und der Geistlichen berücksichtigt. Hauptamtsleiterin Heike Hartmann wies vor der Abstimmung nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Bestattungsgebühren nicht geändert werden.