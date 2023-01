von Christiane Seifried

Der erste Berufs-Info-Tag an der Schlüchttal-Schule Grafenhausen kann als Erfolg gewertet werden: Angesichts des herrschenden Fachkräftemangels präsentierten sich gleich mehr als ein Dutzend Betriebe aus Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen den interessierten Schülerinnen und Schülern von ihrer besten Seite. Als gemeinsames Ziel stand in den drei Klassenstufen 8 bis 10 das massive Werben um allseits begehrte Auszubildende im Mittelpunkt.

Erstmals lief die sonst übliche Suche nach Ausbildungsplätzen andersherum. Angesichts des in allen Berufssparten herrschenden Fachkräftemangels kamen mehrere Betriebe und Unternehmen aus dem gesamten Rothauser Land auf die rund 60 Acht-, Neunt- und Zehntklässler der Schlüchttal-Schule zu und hatten alle das gleiche Ziel.

Wie Rektorin Rotraut Neubauer im Gespräch berichtete, wollte sich die Schule von der einst messeartigen Jobbörse verabschieden, weil die dabei beteiligten Parteien nicht wirklich miteinander ins Gespräch kamen. „Oft trauten sich die Schülerinnen und Schüler nicht richtig, wenn die Eltern danebenstanden“, rief sie dazu in Erinnerung.

Interesse am Austausch

Nach einigen Überlegungen, wie man Schülerschaft und Ausbildungsbetriebe besser zusammenbringen könnte, wurden Ende vergangenen Jahres Firmen und Unternehmen in den beiden Schlüchttal-Gemeinden angeschrieben und gefragt, ob sie neben Lehrstellen auch Praktika und Ferienjobs anbieten und mit der Schule kooperieren würden.

„Wir bekamen 30 Rückmeldungen, rund 15 Betriebe signalisierten ihre Bereitschaft, sich direkt in der Schule vorstellen zu wollen. Heute sind immerhin zehn verschiedene Berufssparten hier vertreten“, stellte die Rektorin erfreut fest.

Wie Neubauer schilderte, wurden die an der Veranstaltung teilnehmenden knapp 60 Schülerinnen und Schüler der 8., 9. und 10. Klassen in mehrere Gruppen aufgeteilt und bekamen seitens der Schule – quasi als Hilfestellung – einen Fragebogen mit Vorschlägen zur Verfügung gestellt.

Die aus der Region teilnehmenden Betriebe hatten sich für ihre jeweilige Vorstellung bestens vorbereitet und teilweise schon am Vortag berufsspezifische Gerätschaften in der Schule aufgebaut. Die Rektorin zeigte sich mit dem ersten Berufs-Info-Tag in Grafenhausen, den sie als neues Format bezeichnete, mehr als zufrieden. Auch seitens der Betriebe habe sie nur positive Feedbacks erhalten.

Beteiligte Betriebe waren aus Grafenhausen die Bäckerei Müller, das Kaufhaus Stork, das Hotel Tannenmühle, Amann Bau, Eliquo Stulz, der Zimmereibetrieb Kostenbader, die Schreinerei Gatti und die Brauerei Rothaus. Aus Ühlingen-Birkendorf stellten sich vor das Gasthaus Posthorn, das Holzwerk Braun und die Schreinerei Gänswein. Auch der Caritas-Verband Hochrhein war dabei.