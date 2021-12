von Werner Steinhart

Der Berauer Wurzelsepp hat bis zuletzt gehofft, das Schlüchttal-Narrentreffen am 19. und 20. Februar kommenden Jahres veranstalten zu können. Doch angesichts der derzeitigen Corona-Lage haben sich die Verantwortlichen entschlossen, das Schlüchttal-Narrentreffen in Berau abzusagen. Neuer Termin 11. und 12. Februar 2023.

Ühlingen-Birkendorf Berauer Narrenzunft hat Mut zum Großereignis Das könnte Sie auch interessieren

Seit dem Frühjahr diesen Jahres hat der Berauer Wurzelsepp voller Tatendrang und Vorfreude sich an die Planung seines Narrentreffens gemacht. „Wir alle kannten natürlich auch das damit verbundene Risiko, welches im Zeichen einer Pandemie auch bei den Planungen immer in den Hinterköpfen war, trotzdem waren wir geschlossen der Meinung, dass wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, wir das Narrentreffen ausrichten wollten“, so Narrenboss Sebastian Schlachter.

Was der Wurzelsepp aber in den vergangenen Wochen feststellen musste ist, dass die Pandemie mit den steigenden Infektionszahlen sich ausweitete. Unter diesen Umständen musste man von der Veranstaltung des Schlüchttal-Narrentreffens nun leider Abstand nehmen und es entschlossen absagen.

Da die Planungen aber schon so weit vorangetrieben waren, kamen die Verantwortlichen zu dem Entschluss, das Schlüchttal-Narrentreffen auf 2023 zu verschieben. Für die bereits angemeldeten Vereine bedeutet dies: Die Anmeldung gilt jetzt für das Narrentreffen 2023 am 11. und 12. Februar, sofern die angemeldeten das wünschen. Jetzt hofft der Wurzelsepp auf eine voraussichtlich kleinere Dorffasnacht 2022 und dann auf eine hoffentlich normale Fasnacht 2023.