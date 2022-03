von Werner Steinhart

In den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wurden wieder die Schulbezirke im Grundschulbereich in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf. Vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat dem Wunsch des Staatlichen Schulamts Lörrach entsprochen, Grundschulklassen zu reduzieren, was zu einer Einsparung von Lehrerstunden führen sollte. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, dass die 2020 beschlossene Neuordnung der Schulbezirke der Grundschulen Berau, Birkendorf und Ühlingen zurückgenommen wird. Dies gilt für die kommenden Erstklässler.

Gremium folgt dem Wunsch der Elterninitiative

Zahlreiche Eltern verfolgten die Gemeinderatssitzung im Haus des Gastes in Birkendorf. Den Wunsch einer Elterninitiative, die sich dafür ausgesprochen hatte, dass die Schülerinnen und Schüler zur 3. Klasse nicht wie vorgesehen von der Grunds

chule Birkendorf zur Schlüchttal-Schule Ühlingen wechseln, entsprach der Gemeinderat, dies auch inzwischen in Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt Lörrach.

Die Schülerinnen und Schüler werden ihre Grundschulzeit jeweils an den derzeitigen Grundschulen beenden – das bedeutet an der Grundschule Birkendorf und Grundschule Berau. Auf die Grundschule Untermettingen hatte die Änderung der Schulbezirke jedoch keinen Einfluss.

Im Schulhaus in Berau werden im kommenden Schuljahr auch die Riederner und Hürrlinger Drittklässler unterrichtet. | Bild: Werner Steinhart

Personal und Schülerzahlen haben sich stabilisiert

Absehbar war, dass im Schuljahr 2022/23 die zur Einschulung anstehenden Jahrgänge wieder so stark sein werden, dass dies die Kombination aus Birkendorf und Ühlingen zur Einschulung mit zusammen 35 Kindern zwei Klassen ergeben würde. Anfang Januar teilte dann das Schulamt mit, dass es eine Rücknahme der Beschlüsse des Jahres 2020 sowie eine dauerhafte Rückkehr zu den ursprünglichen Schulbezirken ab dem Schuljahr 2022/23 empfehle. Die Begründung: Die Personalversorgung und die Schülerzahlen hätten sich inzwischen stabilisiert.

Status soll beibehalten werden

Es solle für die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus der Status quo beibehalten werden. „Das bedeutet, dass die jetzigen Schülerinnen und Schüler der Grundschule Birkendorf bis zum Ende der Grundschulzeit dort verbleiben, die Schlüchttal-Schule jedoch ab dem nächsten Schuljahr wieder dauerhaft die Erstklässler ihres Bezirks aufnimmt und bis zum Ende der Grundschulzeit beschult“, steht es im Schreiben des Staatlichen Schulamts. Gleiches gilt auch für die Grundschule Berau.

Bürgermeister: „Wir hätten uns viel Mühe sparen können“

Bürgermeister Tobias Gantert wies darauf hin, dass die Entscheidung vor zwei Jahren die Schulbezirke zu ändern, allen Beteiligten nicht leicht gefallen sei. Es sei jetzt zu begrüßen, dass sich die Situation gebessert habe und der Beschluss zurückgenommen werden konnte. „Andererseits hätten wir allen Beteiligten, insbesondere den Eltern und Kindern, aber auch den Schulleiterinnen und Schulleitern, viel Mühe und Sorgen ersparen können, wenn die heutige Haltung des Schulamts auch die damalige gewesen wäre“, sagte der Rathauschef nachdrücklich, und er fügte hinzu: „Unter dem Strich ärgert mich, dass wir seitens des Schulamtes alle – – Schülerinnen, Schüler, Eltern, Schulleitungen, Verwaltung – in einen Aufwand getrieben worden sind, den wir uns ganz offensichtlich hätten ersparen können.“

Die Drittklässler aus Ühlingen werden nicht wie vorgesehen von Birkendorf wieder nach Ühlingen wechseln, sondern werden ihre Grundschulzeit in der Grundschule Birkendorf beenden. | Bild: Werner Steinhart

Die Grundschulen in der Gemeinde In der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf gibt es die Grundschule Berau-Brenden mit Schulleiter Michael Weeber, die Grundschule Birkendorf mit der kommissarischen Schulleiterin Petra Isele, die Schlüchttal-Schule (Standort Ühlingen) mit Schulleiterin Rotraut Naubauer und die Grundschule Untermettingen, die von Rektorin Diane Leisinger geleitet wird.

Die heute im Schulamt verantwortlich Handelnden, die an den damaligen Beschlüssen nicht beteiligt waren, haben sich in einem Telefongespräch mit Tobias Gantert für die Umstände entschuldigt, die die ganze Aktion allen Beteiligten bereitet hat.