Das 60. Erntedankfest feiert die Dorfgemeinschaft Berau, dies unter der Federführung der Trachtenkapelle. Längst ist das traditionelle Erntedankfest zu einem Anziehungspunkt geworden und Hunderte von Besuchern finden den Weg hinauf auf den Berauer Berg. Das 60. Erntedankfest findet von 22. bis 25. September statt, wobei der Höhepunkt der Festumzug am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr sein wird. Zusammen mit dem 60. Erntedankfest feiert die Trachtenkapelle Berau auch 50 Jahre Musikerfreundschaft mit der Musikkapelle Vorderburg aus dem Allgäu, die zum Jubiläum in den Schwarzwald fährt.

Es waren vor 60 Jahren zunächst Josef und Alois Bächle, die auf die Idee mit dem Erntedankfest kamen. Der Vorsitzende Konrad Maier und der stellvertretende Vorsitzende Hansjörg Bachmann starteten dann 1963 das erste Erntedankfest. Es fing klein an. Das erste Fest war am Wasserschloss, eine Bühne stand an der Wand des Gemeindehauses.

Hansjörg Bachmann erinnert sich an die ersten Erntedankfeste: Die Bar war in einer Garage, der Schlachtraum war die Küche und drei Tage lang gab es nur Schübling, Bratwürste und Schinkenwecken. Zehn Jahre lang wurde das Erntedankfest am Wasserschloss gefeiert, bis dann die Falkensteinhalle gebaut wurde. Sechs Wagen bildeten den ersten Ernteumzug und fünf Kapellen steuerten den musikalischen Teil des Festumzugs bei.

Für die Trachtenkapelle Berau ist das Erntedankfest der Höhepunkt im Vereinsjahr. Wochenlange Vorbereitungen und Planungen werden durch die vier Festtage dann belohnt. Die TKB freut sich jedes Jahr aufs Neue auf diese vier Tage, obwohl von jedem Vereinsmitglied viel ehrenamtlicher Arbeitseinsatz abverlangt wird.

Der Vorsitzende der Trachtenkapelle, Matthias Kilian, und das gesamte Team stehen in der Pflicht, die Tradition des Erntedankfestes fortzuführen. „Diese Tradition führen wir gerne fort und ich freue mich auf das 60. Erntedankfest, wenn auch die vier Tage für alle wieder eine große Herausforderung sind“, sagt TKB-Vorsitzender Matthias Kilian. Es freut den Vorsitzenden, dass auch in diesem Jahr wieder alle Berauer Vereine mit dabei sein werden.

Wie seit 60 Jahren, wird die Erntekrone den Festzug am Sonntag, 24. September, anführen. Die Festwagen zeigen wieder alte Bauern- und Handwerkstraditionen, Nostalgie schwingt mit. Besonders viel Arbeit machen die Motivwagen, mit Beeren und Früchten arrangiert. Nicht fehlen darf am Ende des Umzugs der Bauernmarkt rund um die Halle, ein besonderer Anziehungspunkt, bei dem Ernteerzeugnisse des Ortes schnell ihre Käufer finden.