Ühlingen-Birkendorf – Der ehemalige Bürgermeister von Brügge und Stammgast in Ühlingen-Birkendorf, Jean-Marie Bogaert, hat eine Spende für fünf Defibrillatoren für die Ortsteile Birkendorf, Brenden, Hürrlingen, Riedern und Ühlingen an Bürgermeister Tobias Gantert übergeben. Berau (Vorraum Sparkasse), Obermettingen (Windfang Gemeindehaus) und Untermettingen (Altes Rathaus) verfügen bereits das Lebens-Retter-System, kurz Defi genannt.

Hintergrund für die Spende in Höhe von 7500 Euro ist die Rettung Bogaerts, der bei einem Museumsbesuch in Brügge im Alter von 70 Jahren plötzlich zusammenbrach. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zähle jede Sekunde, erklärt er. Geistesgegenwärtig rief damals der Museumleiter einen Kollegen, der aus einem anderen Museum einen Defibrillator brachte. Dank der Erste-Hilfe-Maßnahmen und des Einsatzes eines „Defis“ konnte Bogaert gerettet werden. „Wenn auch nur ein Menschenleben dank meiner Spende gerettet werden kann, hat sich die Investition in Höhe von 7500 Euro gelohnt“, sagt er. Ühlingen-Birkendorf habe er gewählt, da der Urlaubsort in 40 Jahren zu seiner zweiten Heimat geworden sei.

Ein Defibrillator kann helfen Menschenleben zu retten. Bogaert ist davon überzeugt, dass er ohne dieses Gerät gestorben wäre. Aus Dankbarkeit beschloss er mit seiner Frau Ethel, Defibrillatoren für Ühlingen-Birkendorf zu sponsern. Jetzt können die Defibrillatoren von Bauamtsmitarbeiter Stefan Güntert installiert werden. Ganz wichtig sei bei der Standortwahl, dass die Geräte öffentlich zugänglich, zentral gelegen und rund um die Uhr erreichbar sind. Die Defis sind in Birkendorf im Automatenraum der Sparkasse, in Brenden in der Volksbankstelle im alten Rathaus, in Hürrlingen am Gemeindesaal im Freien, Riedern beim Feuerwehrhaus im Freien, Ühlingen im Vorraum der Sparkasse.

DRK-Bereitschaftsleiter Dieter Probst erklärt auf Nachfrage die Notwendigkeit von Erste-Hilfe-Maßnahmen bei der Rettung einer Person. Ein entsprechender Kurs sei deshalb für alle sinnvoll. Der Defibrillator sei ein gutes Hilfsgerät, allein könne er ein Menschenleben nicht retten, sondern sei das i-Tüpfelchen dazu. Eine zweite Person brauche es daher, schnellstmöglich den Defi herbeizubringen, wie es im Fall von Jean Marie Bogaert wohl der Fall gewesen sei.