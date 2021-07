von Ursula Ortlieb

Integration kann gelingen. Das zeigt das Beispiel des syrisch-kurdischen Bahoz Daood. Als er im November 2015 zusammen mit den 15-jährigen Cousins Diar Daood und dem 16-jährigen Ahmed Mou sowie 45 weiteren syrischen Flüchtlingen in Birkendorf ankam, sprach er noch kein Wort Deutsch – Jetzt, fünfeinhalb Jahre später steht er vor dem Abschluss seines Studiums an der Fachhochschule Konstanz und arbeitet an seiner Bachelor Thesis bei Rheiner&Villinger Bauingenieure in Birkendorf. Firmenchef Christoph Villinger will ihn im Juli 2021 als Bauingenieur fest einstellen. 2017 war Bahoz auf Vermittlung seiner Flüchtlingspatin zu einem zweiwöchigen Praktikum bei Rheiner & Villinger, wo man den jungen Kurden kennenlernte. „Damals gab es noch Sprachprobleme“, erinnert sich Villinger. Jetzt sei das kein Problem mehr. „Er passt gut in unser Team“, so der Inhaber des Statikbüros.

Christoph Villinger (von links)und Bahoz Daood im Statikbüro in Birkendorf bei der Arbeit. Hier schrieb Bahoz Daood seine Bachelor Thesis für den Abschluss an der Fachhochschule Konstanz. | Bild: Ursula Ortlieb

Das Beispiel von Bahoz Daood zeigt, wie weit ein junger Flüchtling bei hoher Motivation, festem Willen und guter Betreuung kommen kann. „Wir hatten in Birkendorf sehr viel Glück mit dem Flüchtlingshelferkreis. In allen Bereichen waren Ansprechpartner und Unterstützer für uns da. Dafür bin ich sehr dankbar und werde das nie vergessen“, betont Bahoz rückblickend.

Zuverlässig und gewissenhaft

Fünfeinhalb Jahre war er überaus fleißig, lernte Deutsch und brachte sich hilfsbereit als Vermittler und Übersetzer ein. Aufgrund seiner Englischkenntnisse und seines offenen Wesens war er Ansprechpartner für Mitglieder des Helferkreises und für die Flüchtlinge. 2016 nahm er das Angebot der Gemeindeverwaltung für ein Bundesfreiwilligenjahr im Bereich Flüchtlingsarbeit zur Unterstützung der Integrationsmanagerinnen Annette und Corinna Schwarz an. „Sein Einsatzwille, Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit war für uns und unsere Flüchtlingsarbeit eine Bereicherung“, lobt ihn Hauptamtsleiterin Heike Hartmann.

von links: Diar Daood (15) Bahoz Daood (20) Flüchtlingskind, Flüchtlingspatin Corinna Schwarz und Ahmed Mou (16) im Jahr 2016. Diar und Ahmed sind inzwischen in Ausbildung. | Bild: Ursula Ortlieb

Der Berufswunsch von Bahoz war schon früh Bauingenieur. In seiner Heimatstadt Hassakeh, einer kurdischen Stadt im Nordosten Syriens nahe der türkischen Grenze, wuchs er als ältestes von sechs Kindern auf. Nach dem Abitur studierte er Bauingenieurswesen im westlichen Bezirk von Hassakeh, der durch einen Fluss vom Ostbezirk getrennt ist. Als die ISIS den Westbezirk einnahm, wurde der Fluss zur Grenze und der tägliche Schulweg war mit Stress und unangenehmen Kontrollen durch die ISIS verbunden bis Bahoz sein Studium abbrechen musste.

Familie Bahoz ist mit den Eltern, vier Schwestern und einem Bruder in Syrien fast täglich per Internet in Kontakt. „Manchmal haben sie Stromausfall oder kein Wasser, aber sie kommen über die Runden“, erzählt Bahoz. Besuche seien leider nicht möglich. Die ISIS hat Hassakeh inzwischen verlassen. Bahoz hat ein unbefristetes Bleiberecht, sein Einbürgerungsantrag läuft. Für die Zukunft habe er keine festen Pläne und wolle für kurzfristige Entscheidungen frei sein. Den Master zu machen, könne er sich aber als Ziel vorstellen.

Bahoz verließ zusammen mit seinen Cousins Ahmed und Diar Hassakeh. Über die Türkei und die Balkanroute machten sie sich zu Fuß, per Bus, Zug und Schiff, oft unter Lebensgefahr, auf den Weg nach Europa. Nach 45 Tagen kamen sie erschöpft in München an. Nach Stationen in Hannover, Dortmund und Karlsruhe landeten sie schließlich in Birkendorf. Für die drei Syrer sei es ein Glücksfall gewesen, hierher zu kommen, so Bahoz.

Die Flüchtlingshelfer kümmerten sich in Zusammenarbeit mit Caritas und Gemeinde um die Flüchtlinge. Sprachkurse, Patenschaften, internationales Café, Kleiderstube, Praktikas, Arztbesuche – für alles waren Ansprechpartner da. Für Helfer und Flüchtlinge war Bahoz als Sprachvermittler eine wertvolle Unterstützung. Gerhard und Corinna Schwarz übernahmen die Patenschaft für die drei jungen Kurden und begleiteten sie unterstützend im Alltag. Sie vermittelten Diar und Ahmed an die Alemannenschule Wutöschingen. Bahoz fungierte dort auch als Nachhilfekraft und Übersetzer für Flüchtlinge.