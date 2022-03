von Ursula Ortlieb

Die Mitglieder des SV Berau trafen sich zur Hauptversammlung in der Falkensteinhalle. Nach Begrüßung durch Vorsitzenden Patrick Matt und Totengedenken, verlas Matt ein Ukraine-Statement des DFB und den Brief des ukrainischen Fußballfreundes Pablo, das mit dem Appell endete: „Betet für uns, wir geben alles!“

Die Tätigkeitsberichte

Es folgten Rückblicke auf zwei Jahre, die stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt waren. Schriftführer Daniel Maier berichtete aus der Vorstandstätigkeit mit 19 Sitzungen.

Die sportliche Seite

Starken Zuwachs bei der Fußballjugend konnte Jugendleiter Christian Koch vermelden. 27 Kinder-Bambini sowie 15 F- und elf E-Jugendspieler werden in Berau betreut. Jugendtrainer werden gesucht. Die D-, C- und B-Jugendlichen spielen in Gemeinschaft mit Grafenhausen. Die A-Jugend ist in einer Spielgemeinschaft mit Grafenhausen-Bonndorf aktiv. Über die Aktivitäten der ersten und zweiten Mannschaft, des Damenteams und der Jedermänner berichteten Ludwig Isele, Luigi Culotta, Robert Villinger und Peter Meyer. Einige verletzungsbedingte Spielerausfälle musste die erste Mannschaft 2021 verkraften. Villinger hat das Ziel, das Trainingsdefizit 2022 aufzuholen.

Der Kassenbericht

Kassiererin Sarah Heppt wurde für den ausgeglichenen Kassenbericht entlastet. Altpapier- und Alteisensammlung sorgten für wichtige Einnahmen. Der gute Kassenstand ist für die Finanzierung der neuen Flutlichtanlage wichtig. Die Versammlung stimmte einer moderaten Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu.

Der Vorstand des SV Berau (von links): Tobias Böhler, Luisa Böhler, Simon Fechtig, Patrick Matt, Daniel Maier, Sarah Hepp, Uwe Brutschin, Haiko Zimmermann. | Bild: Ortlieb, Ursula

Die Ehrungen und Wahlen

Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Patrick Küpfer und acht nicht anwesende Mitglieder (Christian Isele, Max Läule, Wolfgang Böhler, Simone Küpfer, Susanne Jehle, Nicole Culotta, Daniel Altenburg, Daniel Maier) geehrt. Der Vorstand wurde unter Leitung von Bürgermeister Tobias Gantert entlastet und neu gewählt. Christian Koch, Nicole Isele und Manuel Kaltenbach gaben ihre Ämter ab. Neuer Jugendleiter ist Uwe Brutschin, Kassenprüfer Magnus Isele. Die anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ein Nachfolger für den Spielausschuss-Vorsitzenden wurde nicht gewählt.

Nach Dankesworten besonders für die ausgeschiedene Vorstandsmitglieder, berichtete Patrick Matt über den Sachstand der neuen Flutlichtanlage. Am Ende der Versammlung lobten Vorsitzender und Bürgermeister das gute Miteinander und dankten allen Unterstützern.