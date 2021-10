von Dorothée Kuhlmann

Beim DRK-Ortsverein Grafenhausen hat ein Generationswechsel stattgefunden. Vorsitzender Eberhard Hummel und Bereitschaftsleiter Bernhard Heer stellten sich nicht mehr zur Wahl. In ihre großen Fußstapfen treten Thomas Isele als Vorsitzender und Angela Maier als Bereitschaftsleiterin. Stellvertretender Vorsitzender ist nun Björn Strittmatter.

Eigentlich hatten sich Hummel und Heer ihre letzte Amtsperiode ruhiger vorgestellt. Doch dann kam alles anders. Die Hauptversammlung 2020 wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt, Diensthabende und Übungen wurden gestrichen, die Jugendgruppe traf sich nicht mehr. Stattdessen mussten neue Aufgaben bewältigt werden. Die Blutspendetermine wurden umorganisiert. Termine wurden im Internet vereinbart. Das habe sich als Vorteil für alle Beteiligen erwiesen, so Bereitschaftsleiter Bernhard Heer. Diese Buchung der Spendentermine werde wohl beibehalten. Alle Beteiligten hoffen, dass die Einschränkungen bald wegfallen. Insbesondere das Büfett dürfe hoffentlich im nächsten Jahr wieder für die Stärkung der Blutspender sorgen.

Im März kam die Anfrage von Bürgermeister Christian Behringer, ob das DRK Schülertestungen vornehmen könne. Auf eine WhatsApp-Anfrage in der DRK-Gruppe haben sich acht Personen bereit erklärt, erinnerte sich Hummel begeistert von der Einsatzbereitschaft. Mit Beginn der Bürgertestungen wurde das Team um fünf Personen ergänzt. Rund 7200 Tests wurden bisher vorgenommen und gut 1730 Arbeitsstunden geleistet. Die Organisation der Testungen und die offenen Impfangebote wurden für Hummel fast zum Vollzeit-Job. In der guten Zusammenarbeit mit Bürgermeister Behringer und Sekretärin Carina Moor war das „überhaupt kein Problem“, so Hummel.

Die Jugendarbeit ist für Hummel eine Herzensangelegenheit. Nachdem die Jugendtreffen nicht mehr stattfinden konnten, war Anfang 2021 die Unsicherheit groß, ob es noch ein Jugend-Rot-Kreuz in Grafenhausen gab, sagte Nicole Hösl, Leiterin des JRK. So wurde eine E-Mail an die Eltern der gemeldeten Kinder geschickt. Die Freude war groß, dass sich bis auf drei alle wieder meldeten und weiter machen wollten. So kamen nach eineinhalb Jahren Pause 25 Kinder zum ersten Übungsabend. Seither sind vier Kinder hinzugekommen. „Doch fast 30 Kinder unterschiedlichen Alters im Zaum zu halten, ist gar nicht so einfach“, so Hösl. Deshalb wird eine Aufteilung der Gruppe nach dem Alter erwogen. Nach den Herbstferien soll eine Entscheidung fallen.

Sichtlich bewegt haben sich Eberhard Hummel und Bernhard Heer nach Jahrzehnten an der Spitze des DRK mit großem Dank von „Ihrem DRK-Team“ verabschiedet. Mehr als 40 Jahre haben Hummel als Kassierer und dann als Vorsitzender und Heer als Bereitschaftsleiter die Geschicke geleitet. Ohne die gute Zusammenarbeit im Vorstand und mit den aktiven Mitgliedern wäre diese langjährige gute Arbeit nicht möglich gewesen, sagen beide. Was man geschafft habe, sei nur möglich gewesen, weil alle immer an einem Strang gezogen haben.