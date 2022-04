von Wilfried Dieckmann

Im Rahmen einer Begehung mit Bürgermeister Christian Behringer, Planer, Förster und Vertretern der Naturschutzbund-Gruppe (Nabu) Grafenhausen wurde die Hecke unter der Hochspannungsleitung, die als Ausgleichsmaßnahme für die bereits bestehenden Gewerbeflächen gepflanzt wurde, in Augenschein genommen. Auf dem zehn Meter breiten Geländestreifen sollen fehlende Gehölze ersetzt werden. In den kommenden Tagen soll das Biotop durch einen Zaun geschützt werden.

Pflegeleichte Heckenlandschaft

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“, heißt es im Volksmund. Wenn dabei aber geschützte Naturflächen beschädigt werden, dann hört der Spaß auf. Die Rede ist von dem Heckenstreifen unterhalb der Hochspannungsleitung entlang der Gewerbestraße in Grafenhausen, die zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet und dem nagelneuen Bereich Morgenwaide liegt.

Der Bereich hinter dem Löschwassertank soll zusätzlich bepflanzt werden. | Bild: Wilfried Dieckmann

Zur Erinnerung: Die Erschließungsarbeiten des sechsten Bauabschnitts zur Erweiterung des Gewerbegebietes (Signauer Schachen Teil II) wurden Anfang 2002 abgeschlossen. Im Zuge der Planungen wurde die Anregung des örtlichen Nabu-Ortsvereins berücksichtigt, wonach unterhalb der vorhandenen Hochspannungsleitung als Ausgleichsmaßnahme ein zehn Meter breiter Geländestreifen mit heimischen Feldgehölzen angelegt werden muss. Von der Bepflanzung ausgenommen wurden zwei Zufahrten für die vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen sowie für den Winterdienst ein zwei Meter breiter Abstand zur Straße.

Das Gewerbegebiet Rund 4,6 Hektar Bruttobaulandfläche umfasst das neue Gewerbegebiet Morgenwaide auf Gemarkung Grafenhausen. Da innerhalb der Gemeinde keine Gewerbeflächen mehr zur Verfügung stehen, sollen entlang der Gewerbestraße Erweiterungsflächen entstehen. Der Spatenstich für das Gewerbegebiet Morgenwaide fand im April des Jahres 2021 statt. Inzwischen sind die Erschließungsarbeiten nahezu abgeschlossen. Die Gesamtkosten der Erschließungsmaßnahme belaufen sich auf rund 2,1 Millionen Euro.

Gemäß dem vom Nabu vorgeschlagenen Pflanzplan, den das damalige Nabu-Vorstandsmitglied und Gemeinderat Klaus Dilger in öffentlicher Ratssitzung vorstellte, wurden dreireihig verschieden hohe einheimische Gehölzarten gepflanzt: In der Mitte Sorten wie Eberesche, Weißdorn, Haselnuss, Wildapfel und Kornelkirsche, die bis zu sechs Meter hochwachsen können, zum Feld und zur Straße hin wurden niederere Heckenpflanzen wie Schlehen, Hundsrose, Sand- und Kreuzdorn gesetzt.

Dilger ging damals davon aus, dass es rund 15 Jahre dauern werde, bis sich eine stabile Hecke gebildet habe. Er versicherte dem Ratsgremium auch, dass die Gehölze pflegeleicht seien. Wenn doch einmal ein Heckenschnitt nötig wäre, würde dies die Nabu-Ortsgruppe übernehmen.

Schäden werden beseitigt

Nach nunmehr nahezu 20 Jahren präsentiert sich die Hecken-Ausgleichsmaßnahme in keinem guten Zustand. Bereits vor einem Jahr hatten Bürgermeister Christian Behringer, Förster Fritz Hugel und Nabu-Mitglieder die Schäden an der Hecke in Augenschein genommen, die insbesondere durch Bauarbeiten im Gewerbegebiet entstanden waren. Beim Neubau von Gewerbehallen war der Randstreifen als Ablagerungsfläche unter anderem für Baugeräte benutzt worden. Ebenso waren im Winter Schneemengen mittels großer Räumgeräte direkt ins Biotop geschoben worden, so dass etliche Obstbäume und Heckenteile entwurzelt wurden. Die entstandenen Schäden hätten im Herbst 2021 durch Neupflanzungen ersetzt werden sollen.

Um den Löschwassertank zu erreichen, muss ein Durchgang durch die Hecke geschaffen werden. | Bild: Wilfried Dieckmann

Bedingt durch die Erschließungsarbeiten für die neuen Gewerbeflächen wurde die Maßnahme jedoch vertagt. Nach Abschluss der Erschließung vor kurzer Zeit hatte der Rathauschef zu einem neuen Ortstermin neben Nabu-Vorstandsmitgliedern und Förster Fritz Hugel auch Ingenieur Hansjörg Meier vom Planungsbüro Hunziker aus St. Blasien eingeladen. Dabei wurde die bestehende Hecke als wertvoller Lebensraum eingestuft.

Weiter waren sich die Beteiligten einig, dass die ursprüngliche Breite der Ausgleichsmaßnahme gemäß den damaligen Festlegungen neu vermessen und dementsprechend durch einen massiven Zaun entlang der Gewerbeflächen geschützt werden soll. Zerstörte Heckenbereiche müssen nach den Worten von Förster Hugel entfernt und fehlende Gehölze nachgepflanzt werden. Bepflanzt werden müssen auch die bisherigen Einfahrten zu den ehemaligen Ackerflächen, die ja künftig als Gewerbeflächen genutzt werden.

Um den unteren Löschwassertank erreichen zu können, muss durch das Heckenbiotop ein zwei Meter breiter geschotteter Zugang für die Feuerwehr geschaffen werden. Im Gegenzug soll zwischen dem bestehenden Baum- und Strauchbestand sowie der Tankanlage die Hecke durch Neupflanzungen erweitert werden. Angesichts der fortgeschrittenen Jahreszeit, so Förster Hugel, können die Pflanzaktionen jedoch erst im Herbst erfolgen. Die Arbeiten für den Schutzzaun sollen bereits nach den Ostertagen beginnen.

Ingenieur Hansjörg Meier regte an, den Versickerungsbereich für Oberflächenwasser rundum ebenfalls zu bepflanzen. So könnte eine Anbindung zwischen bestehendem Gehölz entlang der vorhandenen FFH-Mähflächen und der Hecke unterhalb der Stromleitung entstehen, die allerdings durch die neue Zufahrt ins Gewerbegebiet unterbrochen werden muss.