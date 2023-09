Die Wäschespinne wackelt schon so lange und die Randsteine im Garten sind nicht mehr fest. Können diese Gefahrenstellen nicht endlich einmal beseitigt werden? Ja, wenn der Autor dieses Textes handwerklich etwas begabter wäre, dann wäre so mancher Alltagsmissstand schon lange behoben. Aber Betonieren ist so eine Sache: Muss da nicht ein kleiner, mobiler Trommel-Betonmischer zum Einsatz kommen? Oder kann man einfach Sand und Zement mit einer Schaufel anmischen? Oder sollte man diese Angelegenheiten nicht doch eher einem fachkundigen Handwerker überlassen?

Mit diesen Fragen und einem Anhänger am Auto geht es zur Betontankstelle, die vor einigen Tagen im Gewerbegebiet Morgenwaide in Grafenhausen eröffnet hat. Die Firma BF4B (Black Forest 4 Beton-Blocks-Betonkurier) betreibt eine vollautomatische Selbstbedienungsbetontankstelle, bei dem Kunden den Bestell- und Bezahlprozess vollkommen selbstständig erledigen können: „Einfach wie am Geldautomaten“, sagt Betriebschef Josef Grassl. Mit der EC-Karte können sich die Kunden einloggen, dann zwischen verschiedenen Beton-Artikeln wählen und die benötigte Menge festlegen.

Die Maschine startet automatisch den Mischvorgang, Förderbänder liefern den frischen Sand und Kies, bevor Wasser und Zement zugeführt werden. Der ganze Prozess nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Ohne Voranmeldung kann so die gewünschte Betonmenge getankt und auf den mitgebrachten Anhänger befördert werden.

Wenn nur geringe Mengen an Beton benötigt werden, kann das Angebot auch für Baufirmen interessant sein, angesichts der hohen Transportkosten größerer Betonwerke. Weil die Betontankstelle aber nur für kleinere Mengen gedacht sei, stelle sie auch keine Konkurrenz zu den bestehenden Betonwerken dar, sagt der Betriebschef. Hinzu komme, dass es im gesamten Schwarzwald keine derartige Produktionsanlage gebe. Die nächsten Anlagen würden am Bodensee und in Rottweil betrieben.

An der Betontankstelle wird der gesamte Vorgang verständlich erklärt, auch für den Nichtfachmann. Auf einer Tabelle werden die Betonsorte und der Einsatzbereich erläutert. Demnach sollte beispielsweise für Rabatten und Rasenkanten die Sorte erdfeucht mit den Körnungen 0/8 oder 0/16 gewählt werden. Außerdem gibt es an der Anlage Tipps zum Transport des Betons: Um ein vorzeitiges Austrocknen zu verhindern, sollte das Material an heißen Sommertagen beim Transport abgedeckt werden. Und falls doch noch Fragen aufkommen, steht Josef Grassl den Kunden jederzeit beiseite. Wenn der Autor die Betontankstelle das nächste Mal anfährt, wird er nicht mit leerem Anhänger zurückkehren. Die Wäschespinne wackelt immer noch. Für den Moment fehlte der Mut, die Aktion bis zum Ende durchzuziehen. Noch.