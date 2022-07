von Wilfried Dieckmann

Die zweite Holzbildhauerwoche in Grafenhausen-Rothaus ist gestartet. Bürgermeister Christian Behringer, Bauhofleiter Michael Lüber und der künstlerische Leiter Simon Stiegeler erläuterten den sechs Akteuren am Montag vor Ort den Ablauf und gaben den Startschuss für die Aktion. Am Freitag, 29. Juli, sollen die fertigen Werke dann ab 17 Uhr offiziell präsentiert werden.

Marieke Kimme möchte bei der Holzbildhauerwoche einen Waschbär in einem Baumstamm erschaffen. | Bild: Wilfried Dieckmann (Repro)

Auch wenn es diesmal kein Bildhauersymposium im Skulpturenpark geben wird: Auf künstlerische Aktivitäten soll in Grafenhausen auch dieses Jahr nicht verzichtet werden. Die Gemeinde Grafenhausen hat nach der erfolgreichen Premiere 2019 erneut Nachwuchsbildhauer zur Erstellung neuer Holzskulpturen für den Schlühüwana-Park eingeladen. Das Thema lautet „Phantastische (Schwarz-)Waldbewohner“. Eine Jury hat unter den eingereichten Skizzen und Entwürfen die Werke ausgewählt, die nun auf dem Gelände nahe Rothaus gefertigt werden.

Die Akteure

Die Juroren haben die Künstler Claire Käppeler, Fabian Jäckle, Marieke Kimme, Julia Kunkler, Joschka Heger und Elias Sackmann ausgewählt. Zudem werden Franz Beck und Bernhard Heer aus Grafenhausen eine Skulptur erstellen. Die künstlerische Leitung hat erneut Holzbildhauer Simon Stiegeler übernommen. Michael Lüber hat mit seinen Mitarbeitern zwei Holzhütten für Werkzeuge und Kühlschränke aufgestellt. Zur Verfügung gestellt werden von der Gemeinde Grafenhausen jeweils Fichtenstämme mit einem Durchmesser von rund 50 Zentimetern und je nach Wunsch des Künstlers bis zu zwei Metern Länge. Die geschaffenen Werke werden als Dauerleihgaben der Gemeinde übertragen.

Der Schlühüwana-Park

Acht Holzkünstler werden also in dieser Woche den „Phantastischen (Schwarz-)Waldbewohnern“ Leben einhauchen. Eigentlich ist der Schlühüwana-Park kein Park im eigentlichen Wortsinn. Es handelt sich um einen Verbindungsweg zwischen dem Heimatmuseum Hüsli und dem Schlüchtsee. Angesichts des hohen Besucheraufkommens kam man einst auf den Gedanken, einen Weg zur Besucherlenkung anzulegen. Die Skulpturen entlang des Schlühüwana-Pfades sind allerdings in die Jahre gekommen.

Einige der einst von Herbert Hofmeier geschaffenen Werke sind als vergängliche Kunst verschwunden, andere wurden von Franz Beck und Bernhard Heer restauriert. Somit kann dem Schlühüwana-Pfad eine Auffrischung mit neuen Skulpturen nur guttun. Wie Christian Behringer in seinen Begrüßungsworten betonte, sollen alle neuen Werke nur am ursprünglichen Weg aufgestellt werden, eine weitere Waldmöblierung sei nicht geplant. Für den Eingangsbereich des Schlühüwana-Pfades schnitzte Simon Stiegeler eine riesige Sonne mit Strahlen. Ein Gesamtkonzept, das mit Unterstützung des Naturparks Südschwarzwald umgesetzt werden konnte, hat bis heute nichts an Attraktivität verloren.