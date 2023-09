Am Neubau der Dorfhalle Brenden ist Richtfest gefeiert worden. Als „ersten Meilenstein“ bezeichnete Bürgermeister Tobias Gantert das Richtfest, zu dem neben den Handwerkern der am Bau beteiligten Firmen auch die Gemeinderäte, Brendens Ortschaftsrat und Vereinsvertreter eingeladen waren. „Ich bin froh, dass wir schon so weit sind“, sagte der Rathauschef und dankte dem Architekten und den Handwerkern. Und er fügte hinzu: „Ich hoffe, dass es so gut weitergeht.“ Die neue Dorfhalle wird in Holzbauweise errichtet. Aus Brandschutzgründen wurden lediglich die Außenwände der Küche und die Brandschutzwand zum bestehenden Maschinenraum gemauert. Bei der Besichtigung des Rohbaus stellte Gantert fest: „Wir haben sehr viel Holz verarbeitet.“

Die neue Dorfhalle in Brenden steht als Rohbau. Auf diesem Bild ist die Nordseite zu sehen. | Bild: Werner Steinhart

Das bisherige Satteldach weicht nun einem Pultdach, sodass die Front der Nordseite eine Höhe von 7,5 Metern erreicht. Die Schräge geht auf 4,5 Metern bei der Küche zurück. Gewaltige Träger im Innern des Veranstaltungsraums haben eine Spannweite von zwölf Metern und sind aus Tannenholz mit einer Verstärkung aus Buche zur Nordseite, um den Druck standzuhalten. Die Dorfhalle hat einen Veranstaltungsraum, inklusive Bühne, mit 33 auf zwölf Metern. Geheizt wird mit Pellets. Decke und teilweise die Wände erhalten einen hellen Edelputz. Dazwischen umläuft eine Holzverschalung den Raum. Aufwendig ist auch der geforderte Brandschutz für Versammlungsstätten.

Mit den Zimmermännern (rechts) feierten auch die am Bau beteiligten Handwerker, die Brendener Ortschaftsräte mit Ortsvorsteher Ralf Isele, Brendener Vereinsvertreter, Bürgermeister Tobias Gantert und die Gemeinderäte den gelungenen Rohbau der Brendener Dorfhalle mit einem Richtfest. | Bild: Werner Steinhart

Die sanitären Einrichtungen werden erweitert. Zusätzlich soll ein Raum entstehen, der als Sitzungszimmer für den Ortschaftsrat fungieren kann. Vergrößert wird auch der Küchenbereich. Neben der Bühne wird es einen weiteren Raum geben, der beispielsweise als Probenraum für den Kirchenchor oder die Singgruppe oder als Café bei Veranstaltungen dienen könnte. Die Kosten für den Neubau der Dorfhalle liegen bei etwas mehr als drei Millionen Euro, wobei schon jetzt eine geringfügige Kostensteigerung zu verzeichnen ist.

Fünf gewaltige Träger mit einer Spannweite von jeweils zwölf Metern überspannen den Innenraum. Hier ein Blick in Richtung der zukünftigen Bühne. | Bild: Werner Steinhart

Traditionell bei einem Richtfest brachten die Zimmermänner Axel Kostenbader und Lukas Albicker den Richtbaum am Dachstuhl an und hielten anschließend den Richtspruch. Damit drückten die Zimmerleute ihren Dank an den Bauherren und den Architekten aus. Zudem soll der Richtspruch Glück und Segen bringen und das Haus sowie die Gäste in der Dorfhalle schützen. Der Zimmermann trank ein Glas Wein auf das Wohl der zukünftigen Hausbesitzer und warf anschließend das Glas zu Boden, das dann auch zersprang – ein wichtiges Glückssymbol für den Weiterbau der Dorfhalle.

Der Ortsteil und die Halle Brenden ist der höchstgelegene Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf auf 900 Metern und hat derzeit 380 Einwohner. Ortsvorsteher ist Ralf Isele. Die Dorfhalle wird von den Brendener Vereinen genutzt, allen voran Trachtenkapelle und Guggenmusik Studähaaghüüler sowie kleinere Gruppierungen. Daneben werden sämtliche weltliche und kirchliche Veranstaltungen der Berggemeinde in der Halle abgehalten, durchschnittlich zwölf im Jahr.

Der nun folgende Innenausbau wird aufwendig und viel Zeit in Anspruch nehmen. Im Oktober sollen die Fenster eingesetzt werden. Ortsvorsteher Ralf Isele ist überzeugt, dass die neue Brendener Dorfhalle an St. Laurentius (Anfang August) 2024 eingeweiht werden kann, dem traditionellen Kirchenfest in Brenden.