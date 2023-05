Die drei Bassisten der Trachtenkapellle Brenden, Otmar Bockstaller, Michael Ebner und Christian Isele, hatten zur Bassisten-Party kurz vor ihrem Abriss in die Dorfhalle Brenden eingeladen. Für Speis und Trank sowie musikalische Unterhaltung war gesorgt und eine Spendenkasse aufgestellt. Der Erlös in Höhe von Euro 1500 Euro wurde an den Ambulanten Kinderhospizdienst Kuckucksnest in Titisee-Neustadt übergeben. Von links: Christian Isele, Otmar Bockstaller, Johanna Helmle (Kuckucksnest) und Michael Ebner. (uor)