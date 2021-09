von Wilfried Dieckmann

Die Erschließungsarbeiten für das neue Gewerbegebiet Morgenwaid in Grafenhausen liegen im Zeitplan. „Eine erfreuliche Nachricht“, wie Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatsitzung mitteilte. Am Mittwoch begannen die Asphaltarbeiten für die neue Ringstraße.

Aufgrund der positiven gewerblichen Entwicklung in Grafenhausen und einer zunehmenden Nachfrage nach Grundstücken wurde von der Gemeinde ein „dringender Bedarf“ nach neuen Gewerbeflächen erkannt. Ein 4,4 Hektar großes Gelände wurde im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) ausgewiesen. Zwischenzeitlich sind die Erschließungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt nahezu abgeschlossen. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, freute sich der Bürgermeister. Im Gewerbegebiet Morgenwaid in Grafenhausen beginnen die Asphaltierungsarbeiten für die neue Ringstraße am Mittwoch/Donnerstag, 29./30. September. Deshalb ist die Zufahrt aus Richtung Recyclinghof gesperrt. Am Freitag, 1. Oktober, ist die Zufahrt zum Gewerbegebiet aus Richtung Rühle kommend gesperrt.

Gemäß dem Bebauungskonzept wurden zwei neue Verkehrsanschlüsse an die bestehende Gewerbestraße realisiert. Somit entstand eine effiziente Ringerschließung, an die mittel- oder langfristig weitere Grundstücke im Südosten angeschlossen werden können. Bereits vorhandene Grünstrukturen sollen erhalten und ergänzt werden. Im neuen Gewerbegebiet müssen mindestens 80 Prozent aller Dachflächen begrünt werden. Weiterhin sind Kollektoren zur Sonnenenergiegewinnung (Photovoltaik oder Solarthermie) zu installieren.

Zaun soll schützen Unterhalb der Stromtrasse wurde vor mehr als 15 Jahren eine zehn Meter breite Hecke als Ausgleichsmaßnahme für das Gewerbegebiet „Signauer Schachen“ angelegt, die 2016 in Richtung Norden fortgeführt wurde. Sie soll vom neuen Gewerbegebiet nicht berührt werden. Die bestehende Hecke wurde als wertvoller Lebensraum eingestuft und muss anstatt mit einem abgrenzenden Flatterband durch einen massiven Zaun geschützt werden. Diese Maßnahme wurde im Umweltbericht sowie in den Festsetzungen aufgenommen und muss verpflichtend umgesetzt werden.

Die nachzuweisende Kollektorenfläche muss mindestens 40 Prozent der Gebäudegrundfläche betragen. Für einen sanften Übergang in die freie Landschaft soll zudem eine dreireihige Feldhecke gepflanzt werden, die auch dauerhaft erhalten bleiben muss. Mit diesen Festsetzungen im Bebauungsplan bekennt sich die Gemeinde zu einer aktiven, klimafreundlichen Politik. Da die geforderte Löschwassermenge von 192 Kubikmetern pro Stunde über das Ortsnetz nicht gewährleistet werden kann, mussten bei der Erschließung zwei unterirdische Löschwassertanks integriert werden.