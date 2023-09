Die Badesaison am Naturena-Badesee in Birkendorf neigt sich dem Ende entgegen. Am Dienstag der letzten Ferienwoche herrschte bei sommerlichen Temperaturen noch viel Betrieb am Wasser. Mehr als 17.000 Badegäste mit täglich 300 bis 700 Besuchern genossen in diesem Sommer das Naturerlebnisbad im Tal an der Schlücht. Den Besucherrekord brachte ein heißer Julitag mit 835 Badegästen.

Dass verhältnismäßig wenig Einheimische zum Schwimmen kommen, sondern viel mehr Leute aus der Region das Naturerlebnisbad schätzen, wundert den Schwimmmeister. Auffallend viele Gäste aus Italien und Spanien seien in diesem Jahr unter den Besuchern gewesen, die wohl vor der Hitze in ihrer Heimat geflüchtet seien, vermutet er. Auch viele Touristen aus Israel verweilten am Naturena-Badesee und lobten die saftig grünen Liegewiesen und die gepflegte Anlage. Am Kiosk herrschte oft Hochbetrieb.

Die letzte Gelegenheit zum Sprung ins chlorfreie klare Wasser ist in diesem Jahr am 10. September. Mit dem Ende der Sommerferien ist der Betrieb am Naturena-Badesee ab 11. September geschlossen. Schwimmmeister Jörg Lelonek war angesichts des Fachpersonalmangels bei öffentlichen Schwimmbädern ein Glücksfall, da David Kowalle nicht zur Verfügung stand. So war Lelonek für die Sicherheit und Betreuung der Anlage zuständig und erntete von allen Seiten viel Lob. Die einwandfreie Wasserqualität wurde bei den regelmäßigen Kontrollen durch das Heppeler Institut bestätigt.

„Das Naturena-Team um Gerlinde Fleig und Jörg Lelonek hat hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben eine ausgesprochen gute Badesaison erlebt, obwohl es keinen durchgehenden Hitzesommer gab“, lobt Bürgermeister Tobias Gantert die Arbeit des Personals und zeigt sich mit der Badesaison 2023 rundum zufrieden. Zwischenzeitlicher Regen und kühlere Temperaturen hätten sich beim Umsatz im Vergleich zu den Vorjahren nicht negativ ausgewirkt, sagt er. Erstmals war außerdem am Montag Ruhetag im Naturbad. Viele Kugelwaldbesucher nutzten gerne die Gelegenheit zur Stärkung mit Essen und Getränken beim Naturena-Kiosk oder zum Sprung ins kühle Wasser, was sich positiv auf die Bilanz des Naturena-Badesees ausgewirkt habe.