Ühlingen-Birkendorf – Zwei Landkreis-Jubiläumsbänke werden bald in Ühlingen-Birkendorf stehen. Vor dem Vereinsheim des Kultur- und Theatervereins Zeitschleuse in Riedern am Wald haben Landrat Martin Kistler und die Leiterin für Kultur- und Öffentlichkeitswesen im Landratsamt, Susanna Heim, die Bänke jetzt an Bürgermeister Tobias Gantert übergeben. Der Verein Zeitschleuse und die Firma Holzbau Bruno Kaiser, deren Geschäftsführer Herbert Duttlinger in Riedern am Wald lebt und Mitglied im Gemeinderat ist, haben jeweils eine der Jubiläumsbänke gesponsert.

50 Bänke mit 50-Jahre-Kreis-Logo und Umriss des Landkreises und den dazugehörenden 32 Kommunen sind eine von vielen Aktionen im Jubiläumsjahr des Landkreises und sollen längere Zeit an dieses Ereignis erinnern. Kleine Gemeinden erhalten eine, größere zwei Bänke. Ühlingen-Birkendorf ist nach Stühlingen die zweitgrößte Flächengemeinde im Kreis Waldshut. Die Bänke aus heimischem Holz, hergestellt von heimischen Firmen, werden entlang der 50 Touren aufgestellt, für die es eine Jubiläumskarte gibt.

Landrat Martin Kistler, Kulturreferentin Susanna Heim und Bürgermeister Tobias Gantert bedankten sich bei den Sponsoren und freuten sich, dass die Idee Anklang gefunden hat. Die Bänke sind aus wetterbeständigem naturbelassenem Douglasienholz. Bei der Übergabe überzeugten sich die Sponsoren, Thomas Fechtig und Corinna Vogt vom Theaterverein Zeitschleuse und Herbert Duttlinger von Holzbau Bruno Kaiser, vom Sitzkomfort.

Eine Bank soll in Birkendorf, die andere in Untermettingen aufgestellt werden. Da der Winter bevorsteht, werden sie laut Bauhofmitarbeiter Mark Stengel vorerst unter Dach bleiben und mit den anderen Bänken im Frühjahr aufgestellt werden. So kann man sich noch mehr aufs Wandern und Ausruhen in Ühlingen-Birkendorf freuen. Im Anschluss an die Übergabe lud Corinna Vogt zu einem kleinen Umtrunk ins Vereinsheim und zu einer Führung durch die Räume ein.