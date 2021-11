von Wilfried Dieckmann

Heftiger Dauerregen mit folgenschweren Überflutungen hat Mitte Juli zahlreiche Orte im Ahrtal zerstört. Stark betroffen ist auch die Landwirtschaft. So standen unter anderem Futtermittellager unter Wasser und Wiesen konnten aufgrund der Nässe nicht gemäht werden. Eine Welle der Hilfsbereitschaft haben die Flutopfer im Ahrtal erfahren. Auch die Gemeinde Grafenhausen will helfen und hat zur Futtermittelspende aufgerufen.

Hilfe für die Flutopfer: Um die Spendenkonten zu füllen werden auch Weinflaschen, die aus dem Schlamm gerettet wurden, verkauft. | Bild: Wilfried Dieckmann

An der Zerstörung durch Naturgewalten im Ahrtal hat die Bevölkerung in allen Teilen Deutschlands voller Betroffenheit Anteil genommen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft für die Geschädigten wurde ausgelöst. Auch die Gemeinde Grafenhausen wird sich daran beteiligen und will die Landwirtschaft mit Tierfutter unterstützen. Angesichts der dramatischen Hochwasser-Situation haben Bürgermeister Christian Behringer und Bauhofleiter Michael Lüber beschlossen, im örtlichen Skulpturenpark aus dem gemähten Gras erstmals Heu zu machen. Das Ergebnis: 23 große Rundballen.

Um schließlich einen kompletten Lastwagen füllen zu können, wurden Landwirte aus Grafenhausen um weitere Futterspenden gebeten. „Material gibt es genug“, sagte der örtliche BLHV-Vorsitzende Daniel Stritt. Bislang wurde signalisiert, dass für einen Hilfstransport 50 weitere Rundballen Heu und Stroh sowie 50 Ballen Grassilage, 20 Quaderballen Heu und Öhmd zur Verfügung stehen.

Vom Reichenberger Hof in Grimmelshofen, der gemäß EU-Richtlinien biologisch bewirtschaftet wird, wurden auch noch 40 Rundballen zertifizierte Bio-Heulage angeboten. „Mit einer so großen Spendenbereitschaft hatte keiner gerechnet“, zeigte sich Bürgermeister Christian Behringer positiv überrascht. Er teilte außerdem mit, dass Christian Rasch, Chef der Staatsbrauerei Rothaus, zugesagt habe, Fahrzeuge für den Hilfstransport zur Verfügung zu stellen.

Die Organisation im Ahrtal hat Martin Jamrowski aus Ahrweiler-Kalenborn, der als Ansprechpartner eine große Hilfe darstelle, übernommen. Der Pferdeliebhaber hat dem Verfasser dieser Zeilen bei einem Besuch im Ahrtal einen umfassenden Überblick über die Zerstörungen ermöglicht. Ihm ist es auch zu verdanken, dass Grafenhausen Kontakt zur Tierärztin Kerstin Mütze aus Swisttal-Buschhoven erhielt, die bereits zahlreiche Hilfstransporte vor Ort abgewickelt hat (Informationen im Internet: www.tierarztpraxis-buschhoven.de/news).

Auch für die Futtermittelspende aus Grafenhausen hat die engagierte Tierärztin Kontakt zu betroffenen Landwirten aufgenommen. Bürgermeister Christian Behringer freut sich, dass mit dieser Aktion eher nicht subventionierte Tierbesitzer unterstützt werden sollen, die ihres geringen Budgets wegen Verluste nicht ausgleichen können. Bürgermeister Christian Behringer und die anderen Helfer versichern, dass Spenden bei den sogenannten Flutopfern im Ahrtal nur dank engagierter Mithilfe vor Ort auch an der richtigen Stelle ankommen. Bürgermeister Christian Behringer, der den Hilfstransport gemeinsam mit Bauhofleiter Michael Lüber begleiten wird, freut sich bereits heute darauf, die unterstützenden Menschen persönlich kennenzulernen.

Die Brauerei Rothaus stellt für den Transport ins Ahrtal zwei Lastzüge zur Verfügung. „Als der Grafenhausener Bürgermeister anrief, musste ich nicht lange überlegen und habe bereits am Telefon zugesagt, die Fahrzeuge für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen“, bestätigte Alleinvorstand Christian Rasch im Gespräch mit dieser Zeitung. Seitens der Staatsbrauerei werden alle Kosten, inklusive Spesen und Übernachtung, für die Chauffeure komplett übernommen. Die vier Fahrer selbst beteiligen sich an der Aktion, die im Betrieb ausgeschrieben war, rein fahrtechnisch als Privatperson im Ehrenamt. Wie der Brauereichef informierte, hätten sich alle in der Brauerei beschäftigten Lastwagenfahrer freiwillig gemeldet. „Nun müssen wir die vier Fahrer sogar auslosen“, zeigte sich Christian Rasch von der großen Bereitschaft überwältigt.

Dorf der 1000 Sterne

Auch der Erlös der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ wird ins Ahrtal fließen. Die Summe wird der DRK Fachklinik Bad Neuenahr zur Verfügung gestellt. Dieses Fachkrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik wurde bei der Flutkatastrophe schwer beschädigt. Bereits heute ist absehbar, dass die Klinik erst mittelfristig ihren vollständigen Betrieb wieder aufnehmen kann. Wie Bürgermeister Behringer mitteilte, wird er im Rahmen des Hilfstransports den Geschäftsführer des Fachkrankenhauses persönlich treffen.