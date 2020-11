von Werner Steinhart

Annähernd 90 Jahre war die Schreinerei Gromann in Riedern a.W. ein Begriff für meisterliches Handwerk, für Einrichtungen und Möbel. Am Ende des Jahres wird, nachdem Max Gromann bereits vor neun Jahren die Schreinerei in andere Hände gelegt hat, auch der Möbelhandel ruhen – das Ende einer Traditionsfirma.

Anfänge als Schreinerei

Der gelernte Bildhauer Max Gromann Senior gründete 1932 die Schreinerei in Riedern a.W. In den früheren Jahren wurden überwiegend Bauernmöbel und Holzschnitzereien hergestellt. Nach der Schreinerlehre, die Max Gromann 1960 im elterlichen Betrieb absolvierte und der Meisterprüfung 1965 übernahm er im Jahre 1966 den Betrieb, weiterhin als Möbel- und Bauschreinerei.

Aus den Anfangsjahren der Schreinerei Gromann in Riedern: Mit Pferdefuhrwerken wurden die Schwarzwälder Bauernmöbel zu den Kunden transportiert. Repro: Werner Steinhart

Auch er fertigte zunächst Schwarzwälder Bauermöbel an, baute seine Dienstleistungen aus und so erweiterte er das Spektrum von den Möbelwerkstätten mit Innenausbau, Möbelhandel, Kunstgewerbe und nicht zuletzt mit einem Geschenkstüble.

Ergänzung um Kunstgewerbe

Max Gromann hatte die Vertretung namhafter Möbelhersteller aus dem Im- und Ausland. 1990 wurde der Möbelhandel und das Geschenkstüble, das Ehefrau Marlies Gromann mit einer Fülle an Kunstgewerbe, Tischwäsche, Accessoires und holzgeschnitzten Krippen und Krippenfiguren betreut, eröffnet.

Beim Innenausbau spezialisierte sich die Firma auf Hotel- und Gaststätten-Einrichtungen als auch von Büroräumen. Dank dem Fachpersonal, die Schreinerei Gromann beschäftigte sechs bis zehn Mitarbeiter, sowie den umfassenden Erfahrungen konnten die Wünsche der Kunden berücksichtigt und ausgeführt werden. Nach jetzt fast 90 Jahren „Schreinerei Gromann“ werden Max Gromann (78) und Marlies Gromann (77) altersbedingt die Traditionsfirma Geschichte werden lassen.

Ausverkauf von Krippen

55 Jahre waren Max und Marlies Gromann in Sachen Möbel und Wohnraumgestaltung tätig bereits vor neun Jahren verpachtete er den Betrieb und übergab ihn in jüngere Hände. Zum Jahresende werden nun auch der Möbelhandel und das Geschenkestüble schließen. Ab Mitte November bis zum Jahresende wird ein Ausverkauf sowohl der Möbelstücke und der Accessoires als auch der Holzkrippen stattfinden. Danach wird die langjährige Tradition des namhaften Meisterbetriebs in Riedern am Wald der Vergangenheit angehören.