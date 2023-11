Acht Schüler der Fremdsprachenschule Soyuz n Darkham/Monglei werden im Dezember an der Schlüchttalschule (Grafenhausen/Ühlingen-Birkendorf). Schulleiterin Rotraut Neubauer und ihre Schüler sind gespannt auf die Begegnungen mit den Gästen aus dem weit entfernten Land. Die Schüler im Alter bis 15 Jahren aus Darkhan haben an ihrer Schule die Möglichkeit, intensiv Deutsch zu lernen. Im Hochschwarzwald möchten sie ihre Deutschkenntnisse verbessern und die deutsche Kultur kennenlernen.

Rotraut Neubauer und ihr Kollege Sven Kucher werden die Gruppe am 9. Dezember am Flughafen in Frankfurt mit dem Bus der Gemeinde Grafenhausen abholen. Untergebracht sind die Kinder und Jugendlichen im Hagehus in Grafenhausen. Sie werden bis Weihnachten am Unterricht der Schlüchttalschule teilnehmen. Die meisten Schüler werden am Grafenhausener Standort der Schlüchttalschule unterrichtet, einige auch am Standort in Ühlingen. Der Unterricht bis zum Beginn der Weihnachtsferien findet ganztags statt. Verpflegt werden alle in der Mensa in Grafenhausen, die Schüler in Ühlingen werden von Rotraut Neubauer jeweils vom Unterricht in Ühlingen abgeholt.

Was am Mittagstisch auf die Teller kommen soll, habe schon einiges Nachdenken erfordert, berichtet Rotraut Neubauer, denn in der Mongolei werde kulturell bedingt viel Fleisch gegessen. Wie das mongolische Essen schmeckt, können die einheimischen Schüler beim gemeinsamen mongolischen Kochen mit ihren Kameraden aus Darkhan kennenlernen. Im Gegenzug backen die Gäste mit ihren deutschen Kameraden Weihnachtsplätzchen.

Während des Besuchs wird viel unternommen. „Die Kinder sollen auch die deutsche Kultur kennenlernen“, sagt Rotraud Neubauer. So nehmen die Kinder und Jugendlichen an Veranstaltungen der 1000-Sterne-Aktion teil, es findet ein Kreativnachmittag im Haus der Sinne statt und sie besuchen den Kindergarten am Vorlesetag, wo Viertklässler der Schlüchttalschule den Jüngeren eine Geschichte vortragen. An Weihnachten gehen sie zum Krippenspiel in die evangelische Kirche und am zweiten Weihnachtsfeiertag besuchen sie mit Rotraut Neubauer eine Märchenaufführung am Theater Freiburg, es steht auch ein Besuch im St. Blasier Dom und den Todtnauer Wasserfällen auf dem Programm, außerdem im Heimatmuseum Hüsli, im Speckhüsli in Brünnlisbach und im Haus der Natur in Feldberg sowie eine Fackelwanderung. Ein ausdrücklicher Wunsch der Soyuz-Schule ist ein Ausflug zum Winterzauber im Europapark.

Geplant ist auch eine Betriebsführung bei dem Grafenhausener Unternehmen Eliquo Stulz. „Mit Blick auf den Fachkräftemangel hofft man, dass sich über den Besuch auch Kontakte und Beziehungen entwickeln“, erläutert Rotraut Neubauer. Auch die Bundesregierung verstärke derzeit ihre Kontakte zur Mongolei. Vor allem die Zusammenarbeit im Rohstoff-, Industrie- und Technologiebereich stehe im Vordergrund. Der Drang zum Studium in Europa sei vorhanden. Vonseiten der mongolischen Schule hoffe man, in Deutschland Lehrer für den Deutschunterricht in der Mongolei zu gewinnen. Wird das Studienprojekt an der Schlüchttalschule zufriedenstellend für beide Seiten verlaufen, werde es möglicherweise langfristig fortgesetzt.

Zustande gekommen war der Kontakt nach Darkhan über den ehemaligen Freiburger Unternehmer und Grafenhausener Bürger Horst Anders. Er verfügt über eine persönliche Verbindung sowohl zur Schlüchttalschule wie zur Schule Soyuz in Darkhan. Für die Schülereltern in der Mongolei wird der Studienaufenthalt in Grafenhausen richtig teuer. Allein der Flug koste rund 1500 Euro, dazu kommen weitere Kosten während des Aufenthalts, erläutert Rotraut Neubauer. Doch auch der Gemeinde Grafenhausen entstehen Kosten. Daher hatte die Gemeindeverwaltung im Zusammenhang mit dem Projekt einen Spendenaufruf gestartet.