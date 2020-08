von Wilfried Dieckmann

Die Narrenzunft der Galgenvögel wird nach 1990 und 2004 zum dritten Mal den Herbstkonvent des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) in Grafenhausen ausrichten. Die geplante Großveranstaltung fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Bei der Besprechung, an der neben einer Verbandsdelegation und Vorstandsmitgliedern der Galgenvogelzunft auch Bürgermeister Christian Behringer teilnahm, vereinbarten Narrenmeister Klaus-Peter Klein vom VON und Grafenhausens Narrenchef Harald Morath, dass im Oktober in der Schwarzwaldhalle kein Narrenspektakel, sondern eine Mitgliederversammlung stattfinden wird. Ein Hygienekonzept soll erarbeitet werden.

Grafenhausen Die Galgenvögel Grafenhausen richten am 10.10.2020 den Herbstkonvent des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte aus Das könnte Sie auch interessieren

Die Entscheidung, den 76. Herbstkonvent in abgespeckter Form in Grafenhausen abzuhalten, fiel keinem der Besprechungsteilnehmer leicht. Wie Klaus-Peter Klein informierte, kann derzeit ein Konvent in der herkömmlichen Weise nicht stattfinden. Um der Satzung gerecht zu werden, habe sich der VON-Vorstand für eine normale Hauptversammlung ausgesprochen. Die Narrenzunft Breisach als Ausrichter des Konvents 2021 habe angeboten, zugunsten von Grafenhausen darauf zu verzichten, damit sich die Galgenvögel neben der Versammlung mit einem närrischen Rahmenprogramm präsentieren können.

Konstanz Erinnerungen an die Absage 1991 werden wach: Wie steht es um die Konstanzer Fasnacht 2021? Das könnte Sie auch interessieren

„Dieses Angebot ist ein Akt großer Kameradschaft“, stellte Harald Morath fest. Er teilte mit, dass die Konventplanungen nahezu fertig gewesen seien: „Programmablauf, Partnerprogramme, Übernachtungen waren organisiert, mit der Gemeinde war das Konzept abgesprochen.“ Er dankte der Narrenzunft Breisach für die Verschiebung der Konventausrichtung. Zuversichtlich zeigte er sich für die Großveranstaltung 2021. Harald Morath: „Wir sind darauf vorbereitet.“

Der Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) ist ein Verband von Narrenzünften der schwäbisch-alemannischen Fasnacht in Baden und ist nach der VSAN (Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte) der zweitälteste Verband. Er wurde 1937 in den Harmoniesälen in Freiburg gegründet. Von 1948 bis 1954 hieß er Verband badischer Narrenzünfte. Zusammengeschlossen haben sich 80 Mitgliedszünfte aus sechs Vogteien. Die Narrenzunft der Galgenvögel Grafenhausen gehört seit 1982 der Vogtei Hochschwarzwald an.