Die Silverman‘s Friends feiern am Klostergartenfest am 24. und 25. Juni in Riedern am Wald 30-jähriges Bestehen. Eröffnung ist am Samstag um 17 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Tobias Gantert. Den Auftakt macht die Brass-Band Halbe Händsche aus Ühlingen. Um 20.30 Uhr hat die Band Silverman‘s Friends aus Berau ihren Auftritt.

Die Musiker haben viel Spaß bei ihren Live-Auftritten. Sie bieten ein breites Repertoire mit Rock, Pop und Country aus den 80er- und 90er-Jahren sowie aktuellen Hits und eigenen Liedern von ihren CDs. Im Anschluss gibt es bei der Landjugend Musik vom DJ.

Das Programm beginnt am Sonntag, 10.30 Uhr, mit einem Gottesdienst im Klostergarten. Um 12.30 Uhr spielt die Trachtenkapelle Rothaus zum Frühschoppen. Um 14 Uhr spielt die Jugendkapelle Läts Fätz, um 15 Uhr der Musikverein Grießen. Um 14 und 16 Uhr werden Führungen durch das Kloster angeboten. Für Kinder gibt es um 13 und 15 Uhr ein Bücherkino. Im vorderen Pfarrgarten ist ein Selbstgemacht-Markt.