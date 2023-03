Trotz widrigem Wetter konnte Albert Baumeister im Namen der Heinrich-Ernst-Kromer-Gesellschaft Riedern am Wald sehr viele Besucher begrüßen, die sich mit dem Buchautor von „Verstreute Schriften“, Günter Hoffman, auf interessante Spuren im Leben von Kromer machen konnten.

Kromer war ein Künstler mit Mehrfach-Begabungen. Vieles aus seinem Leben wurde vergessen, aber vieles auch wieder entdeckt. Mit Günter Hoffmann hat Heinrich Ernst Kromer einen sehr guten Freund gefunden, der es mit unheimlich viel Recherche schafft, die Publikationen weiter zu fördern und vor allem auch ein genaues Bild zu geben, wie und unter welchen Umständen Kromer gelebt hat. Kromer war in seinem Schaffen unstet. Er hat gemalt, geschrieben, porträtiert, war kunsthandwerklich tätig und hat in einem Gedichtwahn, unzählige Gedichte geschrieben, zuweilen auch in alemannischer Mundart.

Kromer ist ein bedeutender Schriftsteller. Seine Publikation erfolgte auch über seinerzeit führende Kunst- und Publikumszeitschriften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Bei allen Sachen hat Kromer offen geschrieben und gesprochen. 59 verstreute Schriften hat Hoffmann gefunden, in seinem Buch zusammengefasst und einige daraus gelesen. Es sind Schriften mit viel Witz und Humor und immer auch mit einem wahren Hintergrund.

Passagen aus der Geschichte vom „Pfiffigen Kegelbruder“, dass Lügen kurze Beine haben, zuweilen nur von Säckingen bis Waldshut, oder „Aus Kunst auf der Waage“ die Erklärung am Zoll, er habe ein Kilo halbfertige Kunst – zollfrei, dabei, brachten die Zuhörer zum Schmunzeln und machten auch lesehungrig auf das neue Buch.

Viel Applaus für Lesung

Für die interessante Lesung und die riesige Arbeit, die Hofmann für das Buch erbracht hat, haben sich die Besucher mit großem Applaus bedankt. „Ich mache das, um den Kromer am Leben zu halten, Kromer hat das verdient. Er kannte Gott und die Welt, aber er konnte sich nicht verkaufen“, so Günter Hoffmann. Kromer hatte keine Geschäftsinstinkte. Verarmt starb er 1948 in einem Altenheim in Konstanz, kreativ bis zur letzten Stunde. Und deshalb ließ eine Information die Besucher besonders staunen. In Amerika wurde jüngst ein Bild von Kromer für mehr als 14.000 Euro versteigert.

Das neue Buch von Hoffmann trägt noch den Untertitel „Am blauen See“ und hat auch einen blauen Einband. Damit wird es dem hauptsächlichen Wirkungsort von Heinrich-Ernst Kromer, dem Bodensee, gerecht. Das Buch „Am blauen See. Verstreute Schriften von Günter Hoffmann“ kostet 24 Euro und ist erhältlich in den Buchhandlungen und bei Günter Hoffmann (hoffmann.cbconsult@gmail.com).