von Elisabeth Baumeister

Mit dem Schwarzwaldverein Schlüchttal ist es am Sonntag, 1. Mai, auf den Dorfrundweg in Birkendorf gegangen. Trotz widrigen Wetters haben sich zwölf Wanderer aufgemacht und sind mit dem Schwarzwaldverein und den beiden Führern Conni Ziller und Michael Blatter gewandert. Auf dem Rundweg um den Ortsteil hat Hansjörg Gäng an mehreren geschichtsträchtigen Orten über wissenswerte historische Begebenheiten berichtet.

Die Strecke

Die Tour führte über den Rötenbachweg, den Traufweg und vorbei an Horben auf dem Bühl. Über die Machecoul-Alle und vorbei am Bartlestein kamen die Wanderer dann am Badesee an. Ein kleiner Umtrunk im Haus des Gastes rundete die Wanderung ab.