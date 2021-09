von Wilfried Dieckmann

Beim offiziellen Festbankett zum 100-jährigen Bestehen des Sportvereins Grafenhausen (SVG) ließ Vorsitzender Daniel Stritt in seiner Ansprache die Vereinsgeschichte in Kurzform Revue passieren. „100 Jahre Vereinsgeschichte in einer Ansprache umfassend aufzuarbeiten, ist unmöglich“, schickte der Vereinschef voraus und verwies für Details auf die zum Jubiläum erschienene Chronik „Schinderei im Buchenmoos“ – 100 Jahre Fußball in Grafenhausen“.

Das Rahmenprogramm Für musikalische und handgemachte Unterhaltung sorgte die Bonndorfer Musikformation Schwarzwälder Luus­buebe, ohne verstärkende Technik. Außerdem erfreute die SVG-Theatergruppe die Festbesucher mit kurzen Sketchen auf der Bühne.

Wo fängt man an und wo hört man auf? Eine Frage, die sich Vorsitzender Daniel Stritt bei seinen Vorbereitungen auf das Jubiläums-Festbankett nicht zu Unrecht stellte: „100 Jahre lassen sich nicht in einer Rede verarbeiten“, konstatierte er. Ursprünglich sollten die Feierlichkeiten am Pfingstsonntag stattfinden, genau 100 Jahre nach der Vereinsgründung am 23. Mai 1921. Ein Ansinnen, das jedoch bedingt durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte.

Die SVG-Theatergruppe erfreute die Besucher mit humorvollen Einlagen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Seit 1928 besitzt der Verein einen eigenen Sportplatz, der sich in der jahrzehntelangen Geschichte bis hin zum Kunstrasenplatz stets weiterentwickelte. Auch die Vereinsfarben haben sich von grün-weiß zu schwarz-weiß geändert. Der erste Vorsitzende hieß in der damaligen schweren Zeit Alfons Gatti. „Wir können alle stolz darauf sein, was in den letzten 100 Jahren geleistet wurde“, merkte Stritt an. Als Meilensteine der Vereinsgeschichte nannte er unter anderem den Bau des Clubhauses, den Bau des Rasenplatzes oder die Umrüstung der Flutlichtanlage auf zeitgemäßes LED-Licht.

Die Bonndorfer Musikformation Schwarzwälder Luusbebe sorgte für musikalische Unterhaltung – handgemacht, ohne verstärkende Technik. | Bild: Wilfried Dieckmann

Sportliche Leistungen und intensive Jugendarbeit hätten den Verein geprägt. In diese Kategorie gehört nach den Worten des Vorsitzenden auch der Jugendaustausch mit der Partnergemeinde Combrit/St. Marine in der Bretagne. Die Teilnahme an den internationalen Turnieren Mondial Pupilles am Atlantik hätten nicht nur viele Jugendliche, sondern auch die beteiligten Betreuer und Trainer in bester Erinnerung. Nicht unerwähnt ließ Daniel Stritt die sportlichen Erfolge der Aktivmannschaften und er erinnerte auch an die eine oder andere sportliche Niederlage.

Die Gemeinschaft

Positiv bewältigt habe der SVG aber auch Ereignisse wie den Sturm „Lothar“ 1999, der einiges am Sportplatz zerstörte. Als besonders erfreulich wertete der Vorsitzende vor allem die Kameradschaft und Geselligkeit im Verein. Er nannte Vereinsausflüge, Dorffeste oder Veranstaltungen der Theatergruppe, die zum geselligen Miteinander beigetragen hätten. Bereits heute hoffe er, dass im kommenden Jahr alle Veranstaltungen wie Neujahrstheater, Dorffest oder Pfingstturnier, die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, wieder in vollem Umfang stattfinden können. Er selbst habe mit seinen 40 Lebensjahren 34 Jahre der Vereinsgeschichte miterlebt und sei stolz auf den SVG. Insbesondere die Kameradschaft und das Miteinander hätten dazu beigetragen, dass er auch heute noch gern im Vorstand tätig sei.

Der Sportplatz

„Im Laufe der bewegten Geschichte des SVG hat sich der ehemalige Hartplatz beim Schlüchtsee zu einem kleinen, schmucken Stadion gemausert“, formulierte es Bürgermeister Christian Behringer, der auch die Schirmherrschaft für das Jubiläum übernahm. In diese Anlage hätten die Vereinsmitglieder bedeutende Eigenleistungen bei Arbeitseinsätzen eingebracht. Er erwähnte aber auch, dass vonseiten der Kommune der Sportverein stets mit finanziellen Mitteln flankiert worden sei. So habe die Gemeinde beim Bau des Kunstrasenplatzes und des Flutlichts 114.000 Euro beigesteuert. Gelder, die nach den Worten des Rathauschefs gut angelegt seien. „Fördert doch der SVG nicht nur den heute so wichtigen Breitensport, er sorgt auch dafür, dass sich Kinder und Jugendliche mit Freude und Begeisterung dem Fußball widmen und bei Euch im Verein eine Art Freizeit-Heimat finden“, meinte Behringer.

Der Sport

Gerade die Corona-Pandemie-Zeit habe uns alle gelehrt, wie wichtig die sportliche Freizeitbetätigung für unser aller Gesundheit sei. „Auf der Basis eines so engagierten Vereinslebens ist es mir um den Fortbestand des Sportvereins Grafenhausen sowohl aus sportlicher als auch aus gesellschaftlicher Hinsicht nicht bang“, versicherte der Schirmherr abschließend. Über die Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder sowie die Ernennung von weiteren Ehrenmitgliedern werden wir noch gesondert berichten.