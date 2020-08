von Wilfried Dieckmann

Das Heimatmuseum Streuobstwiese ist eine Bereicherung für den Skulpturenpark in Grafenhausen, eine Symbiose zwischen Kultur und Natur. Doch ohne Fleiß kein Preis: Mitglieder der Nabu-Ortsvereine Grafenhausen und Bonndorf waren im Heimatmuseum Streuobstwiese im Skulpturenpark Grafenhausen bei der Heuernte in Aktion. Unterstützt wurden die Naturschützer vom Bauhof beim Abtransport des Mähguts.

Beim Abtransport des Grases war der Bauhof behilflich, da es als Grünfutter aufgrund von Verunreinigung durch Hundekot von Landwirten nicht abgenommen wird. | Bild: Wilfried Dieckmann

Streuobstwiesen sind nicht nur ein kulturelles Erbe, sie haben zugleich auch einen hohen landschaftsästhetischen Wert und prägen bis heute das Bild mancher Ortschaften. Darüber hinaus beherbergen Streuobstwiesen eine Vielzahl stark bedrohter Tierarten wie Steinkauz, Fledermäuse und Insekten. In den vergangenen Jahren wurden aber auch im Schwarzwald viele alte Streuobstbestände gerodet, das Interesse der Bevölkerung an den alten, lokaltypischen Obstbaumsorten ging deutlich zurück: Obst entwickelte sich zu einem Industrieprodukt.

Mit dem Rückgang der Streuobstbestände geht aber zunehmend auch das Wissen über diese alten Sorten zurück. Oft sind es nur noch ältere Menschen in den Dörfern, die wissen, welche Sorten sich für den lokalen Anbau besonders gut eignen. Im heutigen Skulpturenpark hat der Naturschutzbund in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Grafenhausen alte Obstbäume gepflanzt und ein „Heimatmuseum Streuobstwiese“ ins Leben gerufen. Eine große Informationstafel wurde aufgestellt, die auf die Bedeutung des Streuobstanbaus hinweisen soll.

Doch ohne die Mithilfe des Menschen geht es nicht: Streuobstbäume müssen nicht nur geschnitten, sondern auch die Grasflächen jährlich gemäht und das Mähgut abgetragen werden. Bei der jüngsten Aktion wurden die Nabu-Mitglieder von aktiven Naturschützern der Ortsgruppe Oberes Wutachtal aus Bonndorf unterstützt. Eine große Hilfe waren auch Mitarbeiter des Bauhofs, die große Mengen des gemähten Grases auf die Gründeponie des Recyclinghofs transportierten. Zur Fütterung in der Landwirtschaft lässt sich das Gras nicht verwenden, da es zu viel Hundekot enthält. Die Naturschützer appellieren an alle Hundehalter, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in geeigneten Beuteln zu entsorgen.

Bei der Pflege der Streuobstwiese lassen sich nur kleinere Maschinen einsetzen. Damit Fahrzeuge stärker genutzt werden können, sollen untere Äste an den Hochstammbäumen im Herbst entfernt werden, um die Durchfahrt zu erleichtern.