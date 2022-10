von Dorothée Kuhlmann

Herausforderungen sieht sich die Feuerwehr Grafenhausen gegenüber. Es sind nicht nur die zahlreichen technischen Neuerungen, auf die sich die Kameraden einstellen müssen. Auch die Folgen des Klimawandels müssen vermehrt berücksichtigt werden. Insgesamt sei man aber in Grafenhausen gut aufgestellt, so stellte es Feuerwehrkommandant Guido Strittmatter in der Hauptversammlung fest.

Der Sollstand an aktiven Feuerwehrleuten in den Abteilungen werde nur knapp verfehlt. „Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns intensiv um Nachwuchs kümmern, um die Zukunft unserer Feuerwehr sichern zu können“, hob Guido Strittmatter hervor. Neben der Ansprache von Quereinsteigern sei die Arbeit in der Jugendfeuerwehr wichtig. Hierbei seien Anerkennung und Wertschätzung für diesen freiwilligen Dienst an der Gesellschaft ebenso bedeutsam wie die finanzielle Unterstützung bei der Ausbildung. So übernimmt die Gemeinde Grafenhausen die Kosten für den Führerscheinklasse C für zwei Feuerwehrleute pro Jahr.

Die Ausrüstung für die Feuerwehr muss ebenso immer wieder erneuert und an die sich ändernden Bedingungen angepasst werden. Die zunehmende Gefahr von Waldbränden ist ebenfalls in den Fokus gerückt. „Wir können auf diese Entwicklungen nur regieren, indem wir unsere Ausrüstung entsprechend anpassen“, stellte Guido Strittmatter heraus. So wurde eine Waldbrandausrüstung angeschafft. Auch das bestellte neue Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) soll über eine Waldbrandausrüstung verfügen. Allerdings werde es wohl noch etwa zwei Jahre dauern, bis das Fahrzeug geliefert wird, gab Strittmatter zu bedenken.

Ein weiteres Problem stellt die ausreichend Löschwasserversorgung der Feuerwehr bei Einsätzen dar – insbesondere in den heißer werdenden trockenen Sommern. Die bisherigen Einsatzpläne der Feuerwehr sehen die Nutzung von Oberflächengewässern für die Löschwasserbeschaffung vor. Wenn allerdings Teiche, Bäche oder Flüsse austrocknen, wird es im Einsatzfall mit der Löschwasserbeschaffung schwierig. Aus diesem Grund wurde bereits im neuen Grafenhausener Gewerbegebiet „Morgenwaid“ ein großer unterirdischer Löschwassertank angelegt. In den Ortsteilen Balzhausen, Staufen und Buggenried konnten ehemalige Landwirte gefunden werden, die ihre nicht mehr genutzten Güllegruben als Löschwasserspeicher zur Verfügung stellen.

Die Herausforderungen für die Feuerwehr Grafenhausen werden insgesamt gesehen vielfältiger. So waren die vergangenen beiden Jahre die einsatzreichsten Jahre in der Geschichte der Feuerwehr Grafenhausen. Deshalb sei es neben der notwendigen technischen Ausstattung unabdingbar notwendig, dass sich genügend Freiwillige für diese wichtige Arbeit finden, sagte Guido Strittmatter.