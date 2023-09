Maria Bächle, genannt Schwester Maria Ludovica, hat im Kloster St. Trudpert im Münstertal ihre 60-jährige Profess gefeiert. Sie wurde am 8. März 1940 in Untermettingen als Tochter der Eheleute Anna und Emil Bächle geboren und wuchs mit zwei Geschwistern auf. Nach der Grund- und der Berufsschule trat sie 1956 in Rheinfelden in einem Geschäftshaushalt eine Stelle als Hausangestellte an.

Ihre Ausbildung zur Krankenschwester begann sie 1959 im Josefskrankenhaus in Freiburg, im dritten Ausbildungsjahr wechselte sie nach Waldshut, wo sie 1961 ihr Examen ablegte. Im März 1962 trat sie in die Kongregation der Schwestern vom heiligen Josef zu St. Trudpert im Münstertal ein. Nach Vollendung des Noviziats wurde sie im Loretto-Krankenhaus in Freiburg in der chirurgischen Abteilung als Zweitschwester eingesetzt, nach einem Jahr wurde ihr die Leitung der inneren Abteilung übertragen.

Nach neun Jahren im Loretto-Krankenhaus trat sie 1973 in der Frauenklinik St. Josef in Basel eine Stelle im Kreißsaal und auf einer Wöchnerinnen-Station an. 1974 wurde sie zur Vertretung in die Frauenklinik St. Elisabeth in Heidelberg in eine operative Abteilung versetzt. Einige Monate später wurde sie im Loretto-Krankenhaus in Freiburg als Unterrichtsschwester und als Aufsichtsschwester für die Schulpraktikantinnen eingesetzt. Im April 1974 kam sie als Vertreterin der Heimleiterin ins Caritas-Altenpflegeheim in Buchen-Waldhausen/Odenwald. 1976 waren die Voraussetzungen geschaffen, die Heimleitung als Oberin im Altenpflegeheim in Waldhausen zu übernehmen. Ab 2016 war Schwester Ludovica in der Theresien-Klinik in Bad Krozingen in der Kurseelsorge tätig.

2017 trat sie den Ruhestand im Kloster St. Trudpert an. Beliebt waren die von ihr in Handarbeit erstellten Egli-Figuren, mit denen sie biblische Szenen darstellte. Sie verbrachte oft ihren Urlaub in der Familie ihrer jüngsten Schwester Monika im ehemaligen Elternhaus in Untermettingen, so brach der Kontakt zu ihrem Heimatort nie ab.