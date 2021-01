von Wilfried Dieckmann

Die Bundesregierung hat sich mit der Ministerpräsidenten-Konferenz darauf geeinigt, den bundesweiten Lockdown bis zum 31. Januar zu verlängern. Somit musste das Ziel, ab 11. Januar Grundschulen in Baden-Württemberg wieder zu öffnen, zu den Akten gelegt werden. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand werden sich ab Montag alle Klassen der Schlüchttal-Schule im Fernlernunterricht befinden. Das entsprechende Konzept wurde den jeweiligen Klassen von der Schulleitung bereits mitgeteilt.

Anmeldung Notbetreuung Am Freitag, 8. Januar, bis 11 Uhr, per E-Mail (poststelle@schluechttal.schule.bwl.de) für beide Standorte oder per Fax an 07743/9203920 (Ühlingen) oder 07748/52062 (Grafenhausen).

Wie Rotraut Neubauer, Rektorin der Schlüchttal-Schule, im Gespräch informierte, wird es eine Notbetreuung jener Schüler geben, deren Eltern im Beruf unabkömmlich sind und die keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit haben. Die Betreuung findet in den Grundschulgebäuden Grafenhausen und Ühlingen jeweils von 7.45 bis 12.45 Uhr statt.

Der angegebene Weg der Anmeldungen sollte zwingend beachtet werden, da in den Ferienzeiten das Telefon nicht besetzt ist. Die Schule wird den Eltern dann mitteilen, ob ihr Kind in die Notbetreuung aufgenommen werden kann und ob die Schule noch weitere Unterlagen benötigt. Informationen zur Mittagsbetreuung der Gemeinden erteilen die Verwaltungen im Rathaus Ühlingen oder in Grafenhausen.