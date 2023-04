Ostern und Frühling stehen vor der Tür. Bei Familie Duttlinger ist es die Zeit für Eier färben, dekorieren, Osterlamm backen für das Sonntagsfrühstück und Unternehmungen an der frischen Luft.

Die Kinder von Andrea und Herbert Duttlinger in Riedern freuen sich über die freie Zeit und Ausschlafen bis 8 Uhr. Langeweile kennen sie nicht. Sie brauchen kein Tablet oder Handy. Ihr Leben mit Tieren bringt viel Abwechslung und Spaß. Sie kennen Verantwortung und Aufgaben, die damit zusammenhängen.

Mehr Zeit für die Tiere in den Ferien

In der Ferienzeit widmen sich Emilia (12), Rosalie (10), Magnus (8) und Laurenz (6) ihren Tieren mehr als sonst. Bei einem Rundgang ums Haus zeigen sie stolz ihre Hasen und Burenziegen. Häsin Jana hat zwei kleine Häschen Cookie und Oreo bei sich im Stall. Jana sei lieb und mache nichts, wenn man ihre Kleinen rausnehme und sie lässt sich auch selbst gerne streicheln.

Familie Duttlinger (von links): Emilia, Andrea, Rosalie, Magnus, Laurenz und Herbert Duttlinger. An Ostern muss der Papa nicht ins Geschäft und hat mehr Zeit. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Zeit bis Ostern vergeht wie im Flug. Die Kinder freuen sich besonders aufs Osternestsuchen am Sonntag. Mit großer Spannung wird vor allem das Schlüpfen von 42 Küken erwartet. „Sie kommen über Ostern, dann nämlich, wenn nach 21 Tagen im Brutkasten die flauschigen „Bibele“ ausgebrütet sind“, informiert der achtjährige Magnus.

Das Schlüpfen Hühner brüten ihre Küken in drei Wochen aus. In der Regel knacken Hühnerküken nach einer Brutzeit von 21 Tagen das Ei. Wenn das Küken aus dem Ei schlüpft, nimmt es den Kopf aus dem Flügel. Dabei durchstößt das junge Huhn die Luftblase, beginnt zu atmen und pickt mit dem Schnabel am stumpfen Eiende an der Schale. Dabei erleichtert ihm der Eizahn die Arbeit. Das Küken dreht sich um die eigene Achse und schlitzt das Ei mit dem Schnabel ringsherum auf. (Quelle: www.huehner-ratgeber.de)

Täglich füllt er Wasser im Brutkasten nach. Die Temperatur ist auf 37,8 Grad eingestellt und die Eier werden in der Brutzeit automatisch langsam gedreht. Am Karfreitagmorgen entdeckt Magnus, der für den Brutkasten zuständig ist, freudig erregt das erste geschlüpfte Küken.

Jeder ist für eine Tierart zuständig

Rosalie ist für die Hasen, Emila für die Ziegen verantwortlich. Laurenz hilft da und dort, fühlt sich aber nicht unbedingt verpflichtet. „Er hilft lieber dem Papa in der Werkstatt“, erklärt Herbert Duttlinger. Auch im Haus haben die Kinder ihre kleinen Pflichten. So deckt am Sonntag immer ein Kind den Tisch, das andere räumt ab.

Rosalie ist für die Hasen zuständig, die sie gerne aus dem Stall holt und streichelt. | Bild: Ursula Ortlieb

Außer der Häsin und den kleinen Häschen gibt es den Hasen-Papa Leon. Zwei weitere Hasen sitzen in getrennten Ställen. „Bei denen muss man aufpassen, sie beißen“, erklärt Rosalie. Emilia liebt ihre Ziegen Emma, Eddi und Emil. „Die zwei Jungen sind ein Jahr alt und trinken manchmal noch bei der Mutter“, bemerkt Magnus.

Emilia wird von den drei Burenziegen freudig begrüßt. Sie wissen, dass sie etwas Leckeres bekommen und dann raus auf die Weide dürfen. Emilias Lieblingsziege ist der Geißbock „Eddi“. Er sei der Schönste von den dreien. | Bild: Ursula Ortlieb

Die drei Geißen hatten im vergangenen Jahr Auftritte bei den Freilichtspielen. Als Nebendarsteller sorgten die beiden Böckle überraschend für Heiterkeit, als sie mehrmals zum Liebesakt ansetzten. Derlei Auftritte werde es nicht mehr geben, weil sie kastriert wurden.

„Am Ostersonntag gehen wir zum Gottesdienst“, erzählen die Kinder. Magnus und Rosalie singen in der Ostermesse im Kinderchor mit, den Melanie Staller leitet. Am Sonntagnachmittag werden die Ziegen ausgeführt.

Die Ziegen werden am Sonntag zu einem längeren Spaziergang ausgeführt. Sie laufen mit den Kindern ohne Leine bis zum Waldrand und kommen auch wieder ohne Mühe mit zurück. Von links: Rosalie, Laurenz, Magnus, Emilia und Andrea Duttlinger.

Da laufen sie mit den Kindern eine schöne Strecke bis zur „Hupfer Hütte“ am Waldrand. „Eine Leine ist nicht nötig, die laufen sowieso mit uns mit“, erklärt Emilia. Im Ziegenstall warten die drei schon und begrüßen uns freudig, weil sie wissen, dass es etwas zu fressen gibt und sie danach auf die Weide hinter dem Haus dürfen.

Bald kommt noch ein Hund dazu

Familienzuwachs gebe es nach den Sommerferien. Mit einer Berner Sennenhündin geht bald ein langgehegter Wunsch der Kinder Erfüllung. Sie soll demnächst geboren werden. Die Kinder haben sich auf den Namen „Ella“ für die Hündin geeinigt. Alle seien damit einverstanden.

Mutter Andrea war skeptisch. Gerade jetzt komme die Zeit, wo die Kinder selbstständiger werden und sie etwas mehr Zeit für sich haben könnte. Ein Hund bedeute zusätzlich Verantwortung. Dennoch gebe sie sich geschlagen, so die frühere Erzieherin, die sich vollberuflich der Familie und den Kindern widmet.

Der Welpe bleibe erstmal zwölf Wochen bei der Mutter. „Wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, können wir Ella zu uns holen“, freuen sich die Kinder. Am Sonntag wird es aber erstmal Spannung und Freude beim fröhlichen Suchen der bunten Osternestle geben.