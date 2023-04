Hugo und Rosemarie Gantert feiern am 25. April 2023 ihre diamantene Hochzeit. Der gelernte Landwirt züchtet seit 40 Jahren Schwarzwälder Füchse. Daher wird das Paar an seinem Festtag mit einer Pferdekutsche abgeholt.

Hugo und Rosemarie Gantert, geborene Brunner, feiern am Dienstag, 25. April, in Obermettingen ihre diamantene Hochzeit feiern. Am 25. April vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort in der Klosterkirche in Stühlingen.Heute erinnern sich Rosemarie und