Bürgermeister Tobias Gantert hat sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ühlingen-Birkendorf bei den Ortsvorstehern für die Bürgerversammlungen bedankt. Er hatte an allen acht teilgenommen, sie seien gut besucht gewesen und harmonisch verlaufen. Insgesamt wurden dabei 820 Teilnehmer in den Ortsteilen der Gemeinde verzeichnet, 44 Fragen konnten direkt beantwortet werden.

Verkehr: Weiter informierte Tobias Gantert, dass die Streichung von fünf Prozent der Busfahrten im Linienverkehr der Gemeinde – alle Fahrten an Sonn- und Feiertagen – durch die Südbaden Bus GmbH beabsichtigt sei. Als Bürgermeister habe er dagegen vehement Nachverhandlungen gefordert, den Linienverkehr für die Bevölkerung und im Hinblick auf den Tourismus weiterhin zu erhalten. Geld müsse zur Verfügung gestellt werden.

Satelliten-Telefon: Als dritter Punkt stand die Anschaffung eines Satelliten-Telefons für die Gemeinde zur Diskussion. Im Falle eines langen Stromausfalls wäre man im Notfall mit dem Satellitentelefon kommunikationsfähig. Die Anschaffungskosten würden 1400 Euro betragen, die monatliche Gebühr läge bei 47,60 Euro, 1,61 Euro kostet das Telefonieren pro Minute. Hierüber solle man sich Gedanken machen und später eine Entscheidung treffen.

Baugesuche: Vier Baugesuchen stimmte der Gemeinderat zu. Birkendorf: Anbau an bestehende Halle beim Holzwerk Braun, Neubau eines Carports in der Schwarzwaldstraße 46, Bauherr Werner Rheiner. Brenden: Errichtung Balkon an bestehendes Wohnhaus, Bauherr Werner Seiler. Hürrlingen: Im Heidenacker 2a Verschiebung des genehmigten Wohnhauses und Garage, Bauherr Amir Hajredini (vorbehaltlich der Zustimmung des Ortschaftsrates). Ein Ärgernis sei, so Ortsvorsteher Christoph Wehle, wenn vorab Tatsachen geschaffen würden, die nicht dem ordentlichen Verfahren entsprächen und Anlieger verärgern.

Wasserrechtliche Genehmigung: Dem Antrag der Schluchseewerk AG auf wasserrechtliche Erlaubnis für Sanierungsarbeiten an den Kraftwerken Witznau und Waldshut stimmte der Gemeinderat geschlossen zu. Wie Bürgermeister Tobias Gantert ausführte, sei mit den Sanierungsarbeiten auch der Vorteil verbunden, dass die Brücke über die Mettma instandgesetzt werde.

Dorfhalle Brenden: Für die Sanierung der Dorfhalle stimmte der Gemeinderat der Auftragsvergabe zur Fachplanung Elektro für rund 30.000 an die Firma Rüde in Ühlingen und Heizung, Lüftung, Sanitär für rund 55.000 Euro an die Firma Zelsius in Hüfingen zu. Im März sei der Startschuss für den Abriss und die Sanierungsarbeiten geplant, erklärte der Bürgermeister.