von Wilfried Dieckmann

Der italienische Bildhauer Giulio V. Cerbella wird am heutigen Samstag, 8. August, als letzter der zehn beteiligten Künstler an der Open Air-Ausstellung „Zeit im Wandel“ im Skulpturenpark Grafenhausen sein Kunstwerk „To The Light“ aufstellen. Am Sonntag, 9. August, wird das Kunstspektakel ab 11 Uhr offiziell eröffnet.

Termine Die Eröffnung der Ausstellung „Zeit im Wandel“ findet am Sonntag, 9. August, ab 11 Uhr, mit einem kleinen Festakt im oberen Parkbereich des Skulpturenparks Grafenhausen statt. Neben zwei Führungen um 11 Uhr und 13 Uhr wird Walter Zepf im Rahmen einer Präsentation zeigen, wie sein Werk „Knotenkolonie“ entstanden ist. Die Besucher haben die Möglichkeit, dabei mit Hand anzulegen. Die Bewirtung wird Andreas Preiser vom Café „Wunderfitz“ mit Speisen und Getränken übernehmen. Am heutigen Samstag wird der italienische Künstler Giulio V. Cerbella, der 1980 in Perugia geboren wurde und Bildhauerei am Kunstinstitut seiner Heimatstadt studierte, seine 2,7 Meter hohe Skulptur mit dem Titel „To the Light“ aufstellen. Die Arbeit sei aus einer Reflexion über Licht sowohl als Symbol als auch als Transformationsprozess entstanden.

In den vergangenen Wochen haben renommierte Kunstschaffende aus verschiedenen Ländern ihre Skulpturen nach Grafenhausen gebracht und mit der Hilfe der Bauhofmitarbeiter in der Parkanlage aufgestellt. Zur Erinnerung: Wegen der immer noch bestehenden Kontaktbeschränkungen haben die Künstler nicht im Skulpturenpark gearbeitet, sondern jeder für sich im privaten Werkstatt- oder Atelierbereich.

Den Verantwortlichen wäre es nach den Worten von Bürgermeister Christian Behringer lieber gewesen, das 6. Internationale Künstlersymposium 2020 in der bisher gewohnten Form auszurichten: „Statt einem kompletten Verzicht stellt die gewählte Form aber einen guten Kompromiss dar.“ Für die Dauer von mindestens zwei Jahren bleiben die Werke in Grafenhausen.