Das Grafuser Dorffest findet am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, in der 42. Auflage statt. Das Dorffestkomitee verspricht den Besuchern zwei Tage lang „Spaß und gute Laune“. Dazu beitragen soll ein vielfältiges Programm für alle Altersklassen mit Bühnenauftritten, Kinderunterhaltung, großer Tombola und regionalen Köstlichkeiten.

Das zweitägige Dorffest wird komplett von den beteiligten Vereinen aus Grafenhausen und den Ortsteilen organisiert und gestaltet. Die Vereine orientieren sich dabei an den 2019 in einem Workshop erarbeiteten Grundsätzen des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde Grafenhausen.

Von jenen Vereinsvertretern, die im Dorffestkomitee die jährliche Großveranstaltung vorbereitet haben, wurde nach Angaben des Vorsitzenden Andreas Schöler eine „Hitparade der Werte“ zusammengestellt. Neben Geselligkeit, Tradition und Herzlichkeit, Genuss, Kreativität und Heimat, Qualität und Spaß wurden Begriffe wie Offenheit, Toleranz, Sauberkeit und Ordnung genannt.

2019 wurden in verschiedenen Workshops Grundziele erarbeitet, die auch weiterhin verbindlich sein sollten. „Mit dem Dorffest soll auch das Wir-Bewusstsein eine Stärkung erfahren“, betonte Andreas Schöler. Jedes Mitglied des Gremiums übernahm eine oder mehrere Arbeiten aus dem umfassenden Aufgabenpool. Einmal mehr werden die Vereine vom kommunalen Bauhof Unterstützung erhalten, die wie üblich von Bauhofleiter Michael Lüber koordiniert wird.

In diesem Jahr wird es kein Festzelt der französischen Freunde aus der Partnergemeinde Combrit geben. Weil Ende Oktober in Grafenhausen die ersten Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft in der Schwarzwaldhalle gefeiert werden, müssen die Besucher des Dorffests auf bretonische Spezialitäten verzichten. „Zweimal in einem Jahr die 1200 Kilometer lange Reise zu bewältigen, wäre zu viel“, erläuterte der Chef des Komitees. Weiterhin teilte er im Pressegespräch mit, dass sich der Gesangverein Liederkranz nicht mehr am Dorffest beteiligen wird. Stattdessen wird der Platz vor dem Rathaus von der Feuerwehr übernommen. Das Festzelt der Wehr, das bisher seinen Standplatz unterhalb des Sparkassengebäudes hatte, wird demnach umziehen. Es wird auch eine Tombola geben. Insgesamt hoffen die Veranstalter, dass alle 6000 Lose verkauft werden.