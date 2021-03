von Wilfried Dieckmann

„Schlussendlich wurden 215 Stickeralben verkauft“, freute sich SVG-Chef Daniel Stritt im Gespräch und gratulierte den Initiatoren Kevin Rosa und Philipp Johnston zu dem tollen Erfolg der Aktion. Der Sportverein Grafenhausen blickt 2021 auf eine 100-jährige Vereinsgeschichte zurück.

Wenn derartige Sammelexemplare, in die jeweils 269 verschiedene Sticker geklebt werden mussten, mehrfach schnell vergriffen waren, dann kann durchaus von einem Erfolg gesprochen werden.

Auf den kleinen Bildchen abgebildet sind Aktivspieler, Alte Herren, Jugendspieler von der A-Jugend bis Bambini inklusive der jeweiligen Trainer sowie die Aktiven aus den Spielgemeinschaften mit Berau und Bonndorf, Vorstandschaft, Förderverein, Schiedsrichter, Clubheimwirt, ehemalige Vorstände, die Theatergruppe und verdiente Ehrenmitglieder.

Wer hat das Album als erster voll? Mit der Aktion verbunden war auch ein kleiner Wettbewerb, den Marius Gut für sich entscheiden konnte. Nicht nur die Initiatoren bedauerten, dass ein sonst üblicher Tauschcharakter, beispielsweise auf dem Sportplatz oder den Pausenhöfen der Schulen, angesichts der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte.

Mit dem 44-seitigen Album wurde in Grafenhausen bei allen SVG Fans eine Sammelleidenschaft entwickelt, die sich sehen lassen kann. „Hier wurde im Jubiläumsjahr ein Erinnerungsstück geschaffen, auf das auch die Vereinsgründer stolz gewesen wären“, meinte der Vereinschef.

Gegründet wurde der SVG am 23. Mai 1921. Somit fällt der 100. Geburtstag auf den Pfingstsonntag. In welcher Form dieses Großereignis gefeiert werden kann, steht angesichts der Corona-Pandemie aber in den Sternen. Ein Pfingstturnier wird es jedenfalls nicht geben, auch der ursprünglich geplante Festakt wird nicht stattfinden können.