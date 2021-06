von Ursula Ortlieb

Gut besucht war am Sonntag das Waldmobil mit Revierleiter Frieder Wielandt vom Kreisforstamt beim Landratsamt Waldshut. Parallel zur Einweihung der Kugelbahn war das Programm „Alarmstufe Grün“ der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in Birkendorf angeboten. Die Teilnahme war kostenlos.

Gut besucht war das Waldmobil mit Revierleiter Frieder Wieland, der parallel zur Einweihung der Kugelbahn das Programm „Alarmstufe Grün“ betreute. | Bild: Ursula Ortlieb

Sieben Familien und Gruppen machten sich bei sehr warmen Temperaturen auf den vorgegebenen Weg. Ausgestattet wurden sie von Frieder Wielandt mit einem kleinen Klimalabor auf vier Rädern im Bollerwagen, Experimentierset und Tablet auf dem sich die kurzweilige Spielanleitung, eingebunden in die App „Action Bound“ befand. Gemeinsam mussten Aufgaben gelöst werden, die das Interesse an Zusammenhängen in der Natur und denen des Waldes weckten und stärkten.

Mit Eifer und stolz erklären die Kinder Ole-Loris und Seraina mit Großeltern Claudia und Siegfried Friedrich dem Vertreter der Hochschwarzwald Tourismus GmbH Volker Haselbacher, was sie auf ihrer Entdeckungstour herausgefunden haben. „Es war ein richtig toller Tag für uns und die Kinder“, schwärmt Claudia Friedrich. | Bild: Ursula Ortlieb

Das interaktive Planspiel startete am Naturena Badesee und machte ebenso Erwachsenen wie Kindern Spaß. Besonders interessant war für manche kleinen Forscher natürlich zunächst hauptsächlich das Tablet bis sie bemerkten, dass sich auf diesem Aufgaben befanden, die man lösen sollte. Als Rahmenhandlung diente eine Videobotschaft: „Setzen Sie die Klima-Alarmstufe rot aus dem Jahr 2050 im Laufe des Spiels wieder auf grün zurück!“ Während des Spiels konnte man viel darüber erfahren werden, welche Handlungen und Aktionen wirklich etwas nützen, um den persönlichen CO 2 -Fußabdruck kleiner werden zu lassen.

Auch mit kleinen Kindern waren Familien unterwegs mit Klimalabor auf vier Rädern und Tablet mit Spielanleitung. | Bild: Ursula Ortlieb

Auch Familien mit Kleinkindern waren dabei, für die die Aufgaben einfach gehalten werden mussten. Frieder Wielandt war bei der Sommerhitze am gut besuchten Naturena Badesee mit der Beteiligung zufrieden. Nur einer von acht Bollerwagen blieb übrig. „Für uns war das ein sehr schöner Tag mit den Enkelkindern“, erzählt Claudia Friedrich aus Grafenhausen, die mit Ehemann und Enkeln zwei Stunden unterwegs war. Rechtzeitig vor Einsetzen eines heftigen Gewitters machte sie sich wieder auf den Heimweg.