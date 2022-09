von Dorthée Kuhlmann

„Unter den herrschenden Bedingungen sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Blutspendetermins“, meinte Bereitschaftsleiterin Angela Maier des DRK-Ortsvereins Grafenhausen. Unter den 169 Blutspendern fanden sich 14 Erstspender, und nach zehn Rückstellungen konnte das Blutspendeteam 159 Blutkonserven mit nach Baden-Baden nehmen.

Das geplante Angebot von 220 Blutspendeterminen in der Region musste auf 165 Termine reduziert werden. „Es stehen derzeit für die Blutspendetermine nicht genügend Ärzte zur Verfügung“, erklärte der Vorsitzende Thomas Isele. Ein Teil der inzwischen älteren Ärzte beim Blutspendedienst des DRK hat seine Verträge nicht verlängert oder erneuert. „So standen an Stelle der üblichen drei Ärzte für unseren Termin nur zwei zur Verfügung“, erklärte Angela Maier. Die Ärzte müssen während der Termine Pausen einhalten.

Um trotzdem einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, war die Zahl der Spendentermine reduziert worden. So waren die Termine schnell vergeben. Es hatten sich schon einige Leute gemeldet und gefragt, warum es nicht mehr Termine gebe, sagte Angela Maier.

Das System der Terminvergabe hat sich so auch bewährt. „Es kam nicht zu Wartezeiten, niemand musste weggeschickt werden und alles lief wie am Schnürchen“, so das Resümee der Bereitschaftsleiterin. Immerhin habe der Blutspendetermin in Grafenhausen stattfinden können.