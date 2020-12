von Christiane Seifried

Im Rahmen der von Lehrerin und Kreisrätin Elvira Horn initiierten Adventsaktion „Kuck mal – Kumi“ machte die pinkfarbene Weihnachtskalender-Kuckucksuhr an der Grundschule in Grafenhausen Station. Hier wurde der an Kultusministerin Susanne Eisenmann adressierte Brief, der Bildungsgerechtigkeit und den Lehrermangel im Landkreis Waldshut thematisiert, von Rektorin Rotraut Neubauer und Bürgermeister Christian Behringer verlesen.

Die Idee der Adventsaktion stammt von Elvira Horn, die als Deutschlehrerin unter anderem an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen tätig ist. Zudem sitzt die engagierte Pädagogin seit 2019 für die Grünen im Kreistag. Sie ist überzeugt, dass die coronabedingten Lehrer- und damit verbundenen Stundenausfälle die seit Jahren anstehende, dringend notwendige Optimierung der Lehrerversorgung im ländlichen Raum verstärkt ins Bewusstsein rückt.

Gerade in diesen außerordentlichen Zeiten sei deutlich geworden, welchen überaus wichtigen Stellenwert der Schulbesuch einnimmt. Nur so können Kinder und Jugendliche neben den Lernmöglichkeiten in der Schule auch Verlässlichkeit, positive soziale Interaktion und geregelte Strukturen erfahren, was manchen außerhalb der Schule fehle, so Elvira Horn.

Auch die kleinen und jungen Bewohner im Landkreis Waldshut haben das im Grundgesetz verankerte Recht auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und die Gleichbehandlung im Bildungssystem. Der Staat habe auch die Aufgabe, der Bildungsgerechtigkeit dadurch Rechnung zu tragen, dass den Schulen im ländlichen wie städtischen Raum eine vergleichbare Lehrerzuweisung und Ausstattung zugutekommen.

Vor dem Hintergrund, den Lehrermangel im wegen seiner Nähe zur Schweiz besonders betroffenen Landkreis Waldshut zu thematisieren, und davon überzeugt, dass es überall und für alle Bildungsgerechtigkeit geben sollte, initiierte Elvira Horn die Adventsaktion „Kuck mal – Kumi“.

24 Briefe an die Kultusministerin

Und dafür hat sie weder Aufwand noch Mühen gescheut: Ein zwei Meter hoher Weihnachtskalender in Form einer pinkfarbenen Kuckucksuhr wurde gebaut, der auf einem Anhänger platziert an 24 Tagen durch den gesamten Landkreis tourt.

Schüler, Lehrer und Menschen, die von einer optimierten Bildung profitieren können, öffnen jeden Tag ein Türchen. Jedes enthält einen Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann, der mit vielen Verbesserungsvorschlägen zum Thema Optimierung der Lehrerversorgung gespickt ist.

Ein umfangreicher Tourenplan vom 1. bis 24. Dezember wurde ausgearbeitet, am 9. Tag stand als Station die an der Adventsaktion beteiligte Grundschule in Grafenhausen auf dem Plan. Rektorin Rotraut Neubauer und Bürgermeister Christian Behringer teilten sich die Aufgabe, den an Susanne Eisenmann adressierten Brief zu verlesen. Als Zuhörer waren neben Lehrer Sven Kucher auch die Klassen 3 und 4 mit Klassenlehrerinnen Marianne Brugger und Petra Kunert mit von der Partie.