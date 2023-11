Adventskalender, Adventslieder, Geschichten, Plätzchen backen, Weihnachtsmärkte, Konzerte, Lichterketten – all das trägt zum besonderen Charakter der Vorweihnachtszeit bei. Auch in Ühlingen-Birkendorf ist Einiges zum Thema Advent geboten.

Adventsfenster in Berau

Seit 2015 wird in Berau eine Adventsfensteraktion organisiert. Am 1. Dezember starten die Organisatoren der Landfrauen um 17.30 Uhr in der Falkensteinhalle mit Bewirtung. Waffeln, Hefezopf sowie etwas Herzhaftes gehören traditionell dazu, wenn das erste Fenster eröffnet wird.

Wie beim Adventskalender, wo täglich ein Türchen geöffnet wird, geht es danach täglich mit einer Adventsaktion weiter. Familien, Grundschule, Ministranten, Landmarkt, Haarstudio, Motorradclub und Kindergarten beteiligen sich an einem Tag bis an Weihnachten.

An der Aushängetafel ist bekanntgegeben, wer an der Reihe ist. So etwa am 2. Dezember bei Christel Böhler in der Landstraße und danach jeden Tag bei einem anderen Haus bis zu Fenster 24.

Am 6. Dezember wird der Kindergarten den Nikolaus empfangen. Am 17. Dezember ist in der Halle Adventszauber mit der Trachtenkapelle, am 19. Dezember gibt es in der Schule vorweihnachtliches Staunen mit Rahmenprogramm.

Wie Agnes Gantert berichtet, sei die Adventsfenster-Aktion beliebt und mit reger Beteiligung der Bevölkerung.

Vier Adventsfenster in Birkendorf

Seit den 90er-Jahren kennt man in Birkendorf die Aktion „Adventsfensteröffnen“, die nach einigen Jahren allerdings eingeschlafen war.

Weil sich die Mitglieder des Vereins Rackelhahn an die Adventsfensteraktion in der Kindheit gerne erinnerte, kam es 2022 zu einer Neuauflage. Mit den anderen Kindern gespannt darauf zu warten, was sich hinter dem Fenstervorhang verbirgt, hat auch heute nichts von seiner Faszination verloren.

Bei Glühwein und Gebäck können sich Erwachsene an Stehtischen unterhalten, während den Kindern zu den enthüllten Fenstern ein Märchen vorgelesen wird. Dabei kommt auch ohne Marktstände Weihnachtsmarktstimmung auf. Vereinszweck des VV Rackelhahn ist kulturelles Engagement im Dorf, wie die Wiederbelebung der Adventsaktion.

Wie im Vorjahr werden vier Saalfenster des Gasthauses „Hirschen“ dekoriert. Das vierte Fenster wird bereits am 23. geöffnet, da der vierte Advent mit dem Heiligen Abend zusammenfällt. Die Garage des Gasthauses wird für Bewirtung genutzt. Ein Erlös soll für weitere Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft verwendet werden.

Adventsfenster in Brenden

Zum zweiten Mal wird in Brenden vom 1. bis 24. Dezember täglich ein Adventsfenster geöffnet. 24 Familien gestalten für einen Tag ihre Fenster und stimmen auf die Weihnachtszeit ein. Anders als 2022 werden diesmal nicht Familien, sondern Trachtenkapelle, Feuerwehr und Guggenmusik an den drei Sonntagen ab 17.30 Uhr einen Umtrunk anbieten, den die Trachtenkapelle Brenden musikalisch umrahmt.

In Ühlingen wird die Advenstfensteraktion vom Elternbeirat des Kindergartens und der Kinderkrippe organisiert. Ansprechperson ist Amanda Frings. | Bild: Klaus Müller

Den Anfang am 1. Dezember macht Beate Isele in der Dorfstraße 9, danach wird täglich ein Fenster eröffnet. Am 3. Dezember, dem ersten Adventssonntag, trifft man sich in der Höhenstraße 23 bei Familie Ebner/Keller vor dem vorweihnachtlich geschmückten Fenster. Die Feuerwehr sorgt für den ersten Adventsumtrunk.

Am zweiten Adventssonntag lädt die Trachtenkapelle bei Elektro Zimmermann in der Höhenstraße 14 ab 17.30 Uhr und am 17. Dezember die Guggenmusik in der Dorfstraße 7a zu einem Umtrunk ein. Mit einem bereitgestellten Kässchen werden Spenden für einen sozialen Zweck gesammelt.

Der Umwelt zuliebe bittet Organisatorin Nina Eckert darum, eigene Tassen für Getränke wie Glühwein oder Punsch mitzubringen.

Advent in Riedern am Wald/Hürrlingen

Adventlich stimmungsvoll wird es auch am 16. Dezember in Riedern am Wald. Dorthin kommt um 18 Uhr das Friedenslicht aus Bethlehem. Vor dem Hintergrund von Krieg, Gewalt und Leid der Menschen in Israel und Palästina, lautet das diesjährige Motto „Auf der Suche nach Frieden“.

Mitglieder des Schützen- und Reservistenvereins Klettgau (SRV) bringen das Friedenslicht im Rahmen eines Freiluftgottesdienstes der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal bei der Friedenslichtkapelle, Denkmalstraße 16 zum 27. Mal nach Ühlingen-Birkendorf. Laternen mit Kerzen zur Mitnahme des Friedenslichts sollten mitgebracht werden.

Der Erlös des Abends wird für die Unterhaltung der Friedenslichtkapelle verwendet. Kindergarten, KLJB Riedern-Hürrlingen, Musikverein und Kultur- und Theaterverein Zeitschleuse gestalten das Rahmenprogramm dieser besonderen Stunde und sorgen für Bewirtung.

Adventsfenster in Ühlingen

Die Kinder und der Elternbeitrat des Kindergartens und der Kinderkrippe Ühlingen freuen sich, dass auch dieses Jahr zahlreiche Familien beim Adventfenstergestalten mitmachen. Jedes Adventsfenster wird am zugehörigen Tag um 18 Uhr eröffnet.

Erstmals gestalteten im vergangenen Jahr 24 Familien in Brenden weihnachtliche Fenster, wo man sich täglich zur Einstimmung auf die Weihnachtzeit treffen konnte. | Bild: Sigrid Enderle

Auf einen besonderen Gast darf man sich am 6. Dezember beim Adventsfenster von Silvia und Klaus Müller freuen. Der Nikolaus hat sich uns eine Überraschung angekündigt. Das Adventsfenster des Kindergartens und der Kinderkrippe wird am 11. Dezember eröffnet. Hier werden Speisen und Getränke verkauft.

Am 24. Dezember ist die Kirche St. Ursula den ganzen Tag geöffnet und die Krippe aufgebaut. An jedem Fenster gibt es ein Spendenkässchen. Der Erlös der Bewirtung und die Spenden in den Kässchen kommen den Kindern des Kindergartens Purzelbaum und der Kinderkrippe Wirbelwind zugute.

Organisatorin und Ansprechperson ist Amanda Frings, erreichbar unter der Nummer 015736456645.

In allen Ortsteilen ist die Bevölkerung eingeladen.

Ühlingen-Birkendorf Nur Frauen können schön tanzen? Von wegen! Das sind die besten Männerballett-Gruppen im Kreis Das könnte Sie auch interessieren