Klärwärter Rainer Moser gibt Einblicke in die Abläufe der Kläranlage Grafenhausen und appelliert an Bürger, keinen Müll in die Toiletten zu werfen.

Klärwärter Rainer Moser wirft einen prüfenden Blick auf die Endbecken in der Kläranlage. Es sieht alles in Ordnung aus. Eine sensible Nase darf man auf dem Gelände der Kläranlage am Mühlenweg in Grafenhausen allerdings nicht haben – oder doch?