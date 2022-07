von Dorothée Kuhlmann

30 Schüler legten an der Schlüchttalschule ihren Hauptschul- oder Werkrealschulabschluss ab. „Alle Prüflinge haben in diesem Jahr ihren Abschluss mit Erfolg gemacht“, betonte der stellvertretende Schulleiter Sven Kucher in seiner Rede.

Auch den Vergleich mit den Prüfungen im Land braucht die Schlüchttalschule nicht zu scheuen. „Die Ergebnisse liegen über dem Durchschnitt“, freute sich Sven Kucher. So erhielten dann auch elf der Absolventen ihre Abschlusszeugnisse mit einer Durchschnittsnote besser als 2,2, dazu gab es Belobigungen.

Es seien zwei Jahre voller Herausforderungen gewesen, in denen Schule fast neu erfunden werden musste. Homeschooling und später dann ständig neue Verordnungen, wie der Unterricht ermöglicht werden kann, machten Schülern wie Lehrern das Leben nicht leicht, so Sven Kucher. Auch sei der ein oder andere Motivationsschubser bei den Schülern notwendig gewesen, meinte der Konrektor, der die neunte Klasse begleitet hatte.

Die besten Absolventen 13 Haupt- und 17 Werkrealschüler absolvierten ihre Prüfungen an der Schlüchttalschule in Grafenhausen. Der Fürstabt-Gerbert-Preise (Sparkasse) für den besten Mathe-Abschluss ging an Philipp Rothmund und Jan Bachmann, der Heinrich-Ernst-Kromer-Preis (Deutsch und Bildende Kunst) ging an Marilla Würth, der Karl-Albicker-Leistungs-Preis (bester Hauptschul-Abschluss) ging an Lea Wurst, der Friedrich-Schlatter-Leistungs-Preis (bester Realschul-Abschluss) ging an Jan Bachmann.

Jana Stoll hatte die zehnte Klasse erst im vergangenen Jahr übernommen. Ihr sei schon etwas mulmig gewesen, gestand die Lehrerin. War es doch ihre erste Abschlussklasse, die sie auch noch zeitlich etwas spät erst im Abschlussjahr übernehmen durfte. Doch sie habe eine tolle Klasse mit großer Offenheit, gegenseitigem Respekt und Hilfsbereitschaft übernommen, lobte Stoll ihre Schüler. So konnten am Ende dieses Abschlussjahres alle 30 Prüflinge ihre Zeugnisse sowie Bescheinigungen über ihre Praktika in Empfang nehmen.