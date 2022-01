von Werner Steinhart

Obwohl das dörfliche Leben im vergangenen Jahr nahezu brach gelegen ist, ist vieles erreicht worden, dies auch Dank des Engagements von vielen Obermettingern. Das wünscht sich Ortsvorsteher Norbert Ebi auch in diesem Jahr: „ Ich wünsche mir weiterhin ein respektvolles Miteinander und Mut zu Neuem für eine erfolgreiche Zukunft unserer Heimat.“

Rückblick 2021

Obermettingens Ortsvorsteher Norbert Ebi kann stolz sein auf das Geleistete im Ort trotz Corona-Pandemie im vergangenen Jahr und lobt das ehrenamtliche Engagement der Bürger. Wenn auch das Jahr absolut ruhig verlief: Es gab kein Jahreskonzert der Trachtenkapelle, keinen Vatertagshock der Feuerwehr, kein Jubiläumsbauwagenfest der Jugend und keine Veranstaltungen auf dem Berghausrastplatz. Doch „mit Abstand“ wurde wieder einiges geschaffen. In der Ortsmitte wurde eine Grube zum Löschwasserspeicher umgenutzt mit Ansaugstelle für die Feuerwehr und 170 Kubikmetern Fassungsvermögen. Die beiden Holztürme am Spielplatz wurden grundsaniert.

Obermettingen in Zahlen Derzeit hat Obermettingen 242 Einwohner, davon sind 116 weiblich und 126 männlich. Das Durchschnittsalter beträgt 41 Jahre (Gesamtgemeinde 44 Jahre). Zwei Geburten waren 2021 zu verzeichnen, ihnen standen zwei Sterbefälle gegenüber; 19 Ehen wurden in der Gemeinde geschlossen, davon kam ein Paar aus Obermettingen.

„Ich wünsche mir ein respektvolles Miteinander und Mut zu Neuem für eine erfolgreiche Zukunft in unserem Heimatort“, sagt Norbert Ebi, Ortsvorsteher von Obermettingen. | Bild: Werner Steinhart

Nach wie vor sind der Spielplatz, das Wassertretbecken und der Rastplatz überaus beliebt bei den Einwohnern. Auf der Beliebtheitsskala, nicht nur bei den Obermettingern, stehen auch die beiden Rundwanderwege, Herrenwegle und Großholzweg. 24 Wanderbänke laden rund um den Ort zum Verweilen auf. Jetzt wurden für die Wanderbänke Patenschaften zur Pflege und Wartung vergeben, wobei es den Paten freigestellt wurde, wie die Bänke gestaltet werden.

Fachmännisch wurden von engagierten Obermettingern die beiden Spielplatztürme von Grund auf saniert. | Bild: Ortschaftsrat

Obermettingen ist umgeben von Obstbaumwiesen. Seit 20 Jahren ist der Ortschaftsrat bemüht, dass diese Streuobstwiesen erhalten bleiben und so wurden im vergangenen Jahr wieder 16 neue Bäume gepflanzt. Für die Senioren verteilte der Ortschaftsrat im Advent „Seniorenpäckle“.

Abschied

Es hat sich 2021 auch viel verändert und es ist still geworden: Im September starb der bekannte und beliebte Wirt des Gasthauses „Hirschen“, Hugo Güntert, und so bleiben dessen Türen für immer verschlossen. „Somit haben wir kein Wirtshaus mehr im Ort“, bedauert Norbert Ebi.

Geschlossen: Obermettingen hat keine Wirtschaft mehr. Nach dem Tod des bekannten und beliebten „Hirschen“-Wirts Hugo Güntert im September bleiben die Wirtshaustüren zu. | Bild: Werner Steinhart

Still wird es auch in der Stockensäge. Nach 186 Jahren schließt in zwei Monaten das Sägewerk, gegründet 1835 von Fidel Preiser, zuletzt betrieben von Klaus Preiser. Und damit gehört die letzte von acht Sägen im Steinatal der Vergangenheit an.

Vor dem Aus: In der 156 Jahre alten Stockenmühle im Steinatal werden in zwei Monaten letztmalig die Sägegatter ihren Dienst tun. | Bild: Werner Steinhart

Still sind seit längerem auch die Glocken der St. Laurentiuskirche. Das Geläut musste wegen Mängeln an der Tragwerkskonstruktion eingestellt werden. Das liebgewonnene Glockengeläut über den Tag oder wenn die Glocken zu den Gottesdiensten läuten, fehlt im Dorf , so die Meinung vieler Bürger.

Still sind die Kirchenglocken der Kirche St. Laurentius. Das Geläut wurde wegen Mängeln an der Tragwerkskonstruktion eingestellt. | Bild: Werner Steinhart

Ausblick 2022

In diesem Jahr soll der Glascontainerstellplatz beim Friedhof befestigt werden. Die Abwasserleitung am Rastplatz muss erneuert werden, ebenso die Schaukel am Spielplatz. Als Bürgerprojekt soll eine XXL-Sonnenliege beim Hochbehälter Greut am dortigen Rundwanderweg aufgestellt werden. Wünschenswert für die Zukunft wäre auch die Bereitstellung von Bauland im Ortsteil und die Sanierung der Gemeindestraßen.