von Dorothée Kuhlmann

Es war ein abwechslungsreiches Jahr mit vielen Aktivitäten, auf das die Landfrauen Grafenhausen bei ihrer Hauptversammlung zurückblickten. Die Wahlen erbrachten Veränderungen im Vorstand. Nach 15 Jahren zieht sich die bisherige stellvertretende Vorsitzende Carola Maier aus der Vorstandsarbeit zurück. Sechs Jahre war sie als Beisitzerin und neun Jahre als stellvertretende Vorsitzende für die Landfrauen aktiv.

Ebenfalls nach 15 Jahren gibt Sabine Stritt ihr Amt als Schriftführerin ab. Gisela Haberstroh stellte ihr Amt als Kassenführerin zur Verfügung. Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Berta Stritt (Vorsitzende), Andrea Isele (stellvertretende Vorsitzende), Julie Ritzmann (Schriftführerin), Brigitte Maier (Kassenführerin), Ulrike Fechtig, Gisela Haberstroh und Astrid Hummel (Beisitzerinnen).

Vielfältig aktiv

Schriftführerin Sabine Stritt hatte die zahlreichen Ereignisse zusammengefasst. Bei der Dorfputzete waren die Landfrauen entlang der Hochstraße unterwegs. Das Österreich-Motto ihres Standes beim Dorffest kam gut an. „Den Ansturm besonders am Sonntag haben wir aber gut gemeistert“, berichtete Sabine Stritt. Beim Feuerwehrjubiläum waren die Landfrauen in die Organisation einbezogen. Aber sie fehlten auch während der Festveranstaltung nicht und überreichten der Feuerwehr einen Scheck mit einer Spende.

Beim Familienfest und Naturparkmarkt waren die Vereinsmitglieder aktiv und beim Adventsmarkt bereicherten die Landfrauen mit ihren selbst gebastelten Sachen und der selbst gebackenen Linzertorte das Angebot. Seniorennachmittag und Seniorenfasnet wären ohne den Einsatz der Landfrauen ebenfalls nicht denkbar.

Lob für das Engagament

Bürgermeister Christian Behringer würdigte dieses große Engagement der Landfrauen. „Ein besonderer Dank gilt euch für die Spende von 500 Euro für die Sterneaktion“, stellte der Bürgermeister heraus. 2019 kam auch das gesellige Beisammensein bei den 49 Mitgliedern der Landfrauen in Grafenhausen nicht zu kurz. Ausflüge und diverse runde Geburtstage wurde gemeinsam unternommen und gefeiert.

„Der Zusammenhalt und die gemeinsamen Aktivitäten sind für uns besonders wichtig“, hob die Vorsitzende Berta Stritt hervor. Allerdings ist das Durchschnittsalter der Mitglieder bei den Landfrauen Grafenhausen mit 70 Jahren recht hoch. „Es fehlt uns leider an jüngeren Mitgliedern“, sagte Berta Stritt. Der Aktivität und dem Engagement der Landfrauen tut dies allerdings keinen Abbruch.