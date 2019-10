von Paula Baumann

Zu Beginn der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Birkendorf hat Ortsvorsteher Norbert Schwarz einige Informationen aus dem Bürgermeisteramt an die Ortschaftsräte weitergegeben. So informierte er darüber, dass die Straßenüberquerung an der Ortseinfahrt aus Richtung Grafenhausen im kommenden Jahr geplant und im Jahr 2021 dann realisiert werden soll. Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf steht der Maßnahme positiv gegenüber, den Zeitplan hat das Landratsamt Waldshut so festgelegt.

Friedhof und Müll

Die Friedhofssatzung in Birkendorf wird überarbeitet, das bedeutet, dass die Beerdigungskosten für die Bürger steigen. Auch der Bereich Abfallentsorgung war Thema in der Sitzung. In den acht Ortsteilen der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf wurde allein bei der jüngsten Leerung der Grünabfallbehältnisse eine Menge von 36 Tonnen Müll abtransportiert. Das wäre kein großes Problem, wäre es reiner Grünabfall. In allen Behältern findet sich allerdings immer auch Plastikmüll, Styropor und Ähnliches, was den Grünabfall zu Restmüll werden lässt und die Gemeinde dann pro Tonne 200 Euro kostet, reiner Grünschnitt kostet 10 Euro pro Tonne.

Beleuchtung

Des Weiteren gab Ortsvorsteher Norbert Schwarz bekannt, dass die Bühnenbeleuchtung im Haus des Gastes modernisiert wird und die Bühne für diese Maßnahme 14 Tage lang nicht benutzt werden kann. Auf Wunsch und Anregung einiger Bürger hin soll die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr wieder üppiger ausfallen.

Wanderwege

Ortsvorsteher Norbert Schwarz berichtete außerdem über Wege, die der Schwarzwaldverein neu beschildert hat und die dazugehörigen Patenschaften. Der „Kolpingweg“ steht unter der Patenschaft des Kolpingvereins, für den „Dorfrundweg“ hat Conni Ziller die Patenschaft übernommen und für den „Bergwerksweg“ haben sich Annette und Norbert Schwarz gemeinsam verpflichtet. Die Paten gehen die Wege immer wieder ab und melden etwaige Mängel beziehungsweise gewünschte Verbesserungen an Roland Lelonek, Wegewart des Schwarzwaldvereins.

Hundetraining

Bürger meldeten sich zu Wort und beanstandeten die große Zahl der Hundehalter, die seit einigen Jahren verstärkt von auswärts, vor allem aus der Schweiz, nach Birkendorf zum Hundetraining kommen. Hunde hinterlassen Hundekot, der von den Besitzern zwar meist ordnungsgemäß entsorgt wird, aber die Müllmenge nimmt zu und die Hundesteuer wird nicht in der Gemeinde bezahlt. Außerdem wurde angefragt, ob die zum Training benutzten Wiesen wirklich von den Landwirten zum Hundetraining freigegeben wurden. Es wurde von Bürgerseite angeregt, mit den Gastgebern der Hundehalter das Gespräch zu suchen und eventuell eine Gebühr pro Hund zu verlangen, damit die Gemeindekasse nicht zu sehr belastet wird.

Wunschliste

Über gewünschte Maßnahmen des Ortschaftsrates für den Haushalt 2020 wurde im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beraten. Auf der Wunschliste stehen aber auf jeden Fall die Gehwege zum Sportplatz und zwischen Kirche und Kindergarten.