von Werner Steinhart

Das Fest des Schutzpatrons des Berg-Dorfs Brenden, des heiligen Laurentius, ist mehr als ein Kirchenfest: es ist ein Fest der Begegnung für Brenden mit Staufen und Bulgenbach, aber auch darüber hinaus, was der Besuch zeigt. Für die Trachtenkapelle Brenden ist dieser Anlass ein Höhepunkt im Vereinsjahr, denn seit der Gründung der Blasmusik vor 124 Jahren richten die Trachtenmusiker dieses Fest aus. Ortsvorsteher Ralf Isele erinnerte an die Geschichte der kleinen Pfarrkirche auf dem Brendener Berg, die 1470 begann, als aufgrund eines Gelöbnisses ein Kirchlein gebaut wurde. 1789 wurde das mehrmals erweiterte Gotteshaus sogar die Pfarrkirche der Pfarrei Brenden-Staufen-Bulgenbach.

Zum 124. Mal richtet die Trachtenkapelle Brenden das Kirchenfest aus, das nach dem kirchlichen Teil nahtlos in den weltlichen Teil übergeht. | Bild: Werner Steinhart

Der heutige Kirchenbau stammt aus dem Jahr 1861 und wurde vor wenigen Jahren renoviert. „Unsere Kirche St. Laurentius ist ein Ort der Stille und des Gebets“, so Ortsvorsteher Ralf Isele. Das Kirchenfest ist auch Symbol christlicher Werte und hält die Geschichte an den heiligen Laurentius wach.

Sakramentsprozession durch den Ort

Heute ist die Pfarrei St. Laurentius Teil der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen. Pater Matthias Hansich feierte in dem festlich geschmückten Gotteshaus den Festgottesdienst, der vom Kirchenchor Brenden-Berau unter der Leitung von Valerie Nyre musikalisch mitgestaltet wurde. Anschließend zogen die Gläubigen zusammen mit der Trachtenkapelle in einer Sakramentsprozession durch den Ort.

Ein Fest der Begegnung

Für Brenden ist das Kirchenfest im Jahreslauf von großer Bedeutung, was auch immer wieder der Besuch zeigt von den Brendenern und den Gästen aus der Umgebung. Wenn auch in diesem Jahr der Besuch etwas kleiner ausgefallen ist, für die Gäste war es ein Fest der Begegnungen und der Gespräche. Zum weltlichen Teil ging‘s nach dem Gottesdienst und der Prozession in die Dorfhalle. Ortsvorsteher Ralf Isele dankte der Trachtenkapelle, dass sie seit 1895 das Kirchenfest ausrichtet und für Unterhaltung sowie das leibliche Wohl der Gäste sorgt. Leider mussten die Festbesucher in diesem Jahr auf den Auftritt des Männerchors Berau wegen Erkrankung des Dirigenten verzichten. Dafür sorgte die Trachtenkapelle Brenden mit ihrem jungen Dirigenten Tobias Kunzelmann mit abwechslungsreicher Blasmusik für viel Stimmung.