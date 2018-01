Ühlingen-Birkendorf Zahlreiche Ehrenamtliche engagieren sich für die Belange von Brenden

Bei der Bürgerversammlung in Brenden würdigt Ortsvorsteher Ralf Isele Ehrenamtliche, die sich um Anlagen im Ort kümmern.

„Ich wüsste nicht, wie wir dieses schöne Ortsbild erhalten könnten, wenn wir nicht so tolle Mitbürger hätten, die überall dort Hand anlegen, wo etwas erledigt werden muss“, sagte Ortsvorsteher Ralf Isele in der Bürgerversammlung in Brenden. Er nahm die Gelegenheit wahr, zahlreiche Bürger für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu würdigen. Im höchstgelegenen Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mit 374 Einwohnern gibt es viele Bürger, die sich für das Allgemeinwohl engagieren.

So sorgt sich Paul Kaltenbach schon seit Jahrzehnten um die Sauberkeit und Funktion der Dorfbrunnen und engagiert sich rund um die Kirche. Maria Sutter und Bernhard Bockstaller pflegen die schönen Blumenrabatten rund um die Kirche und Konrad Bockstaller pflegt den Wanderparkplatz beim Feriendorf. Stefan Preiser und Karl Morath sorgen sich um den Zustand der Ruhebänke im Ort und übernehmen außerdem Mäharbeiten.

Rosi Schulmeyer hält das Buswartehäuschen sauber und sorgt dort für den Blumenschmuck. Dafür, dass Brenden die Gäste freundlich empfängt, setzen sich Melanie Schäuble und Patrizia Bernauer ein und pflegen die Blumen an den Ortseingangstafeln. Paul Hegi repariert und streicht die Ruhebänke. Richard van de Sand kümmert sich um die Gedenksteine und Wanderwege. Ralf Isele überreichte allen Ehrenamtlichen ein symbolisches Präsent. Auch die Dorfputzete, die jährlich organisiert wird, stößt auf rege Mitarbeit.

Ortsvorsteher Ralf Isele musste mit einem großen Dank zwei Ehrenamtliche verabschieden, die im Dorf und auf dem Friedhof jahrzehntelang für Sauberkeit gesorgt hatten: Ursel und Ottmar Isele. Ihr Nachfolger ist Heinz Seiler. Der Ortsvorsteher vergaß auch nicht das Engagement der Vereine: „Jeder Verein ist für eine Dorfgemeinschaft wichtig und schweißt das Dorf zusammen.“ Insbesondere galt der Dank der Trachtenkapelle Brenden und der Guggenmusik Studähaaghüüler, der Isele eine Notenspende anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens überreichte. Dank galt auch der Freiwilligen Feuerwehr, dem Kirchenchor Brenden-Berau, den Turnerfrauen und der Singgruppe.