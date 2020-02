von Ursula Ortlieb

„Wir alle hier im Kreise sagen nun Ade! Abschied nehmen tut immer ein bisschen weh“, sang das Rathaus-Team für senen Kollegen Wolfgang Duttlinger, der nach 42 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde. Schon am Morgen hatten sie ihn mit einem toll geschmückten Büro überrascht.

Nach der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann und anschließender Bundeswehr trat Wolfgang Duttlinger am 1. September 1977 in den Dienst des Rathauses. Karl Sternadl war damals Bürgermeister. Mit Hans-Gerd Hoffmann, Manfred Zentner und Thomas Fechtig wurde Tobias Gantert sein fünfter Dienstherr. Der Bürgermeister lobte in seiner Ansprache vor allem Duttlingers soziale Empathie. Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen sei die große Stärke von Wolfgang Duttlinger gewesen.

Großes soziales Engagement

Duttlingers ehrenamtliches Engagement für den Sozialverband VdK und die Seniorenarbeit ergänzten perfekt seine Aufgaben im Rathaus. Er nahm sich gern sozial schwieriger Fälle an. In den 1990-er Jahren war Duttlinger Ansprechpartner für Aussiedler aus dem Osten und Asylbewerber aus dem Kosovo. Er bewirkte viel Positives für die Integration dieser Menschen. Hilfesuchende fanden bei ihm Rat und Tat. Sozialhilfe- und Rentenanträge gehörten zu seinem Ressort. Als Landwirt wusste er um die Schwierigkeiten der Bauern und wo Unterstützung notwendig war.

„Helfen macht mir Freude“

„Es hat mir immer viel Freude bereitet, wenn ich Leuten helfen konnte“, erzählt Duttlinger. Für Soziales sah er sich stets berufen und war für seine Hilfsbereitschaft bekannt und beliebt. Persönlicher Kontakt mit den Menschen waren ihm dabei wichtig. Personalrats-Vorsitzender Christian Weiler dankte Duttlinger für die gute Zusammenarbeit und überreichte dem scheidenden Kollegen ein Geschenk des Rathaus-Teams. Ortsvorsteher Klaus Müller dankte Duttlinger besonders für die langjährige Organisation und Hilfe bei Wahlen.

Zeit für Enkel, Wald und Garten

Emotional berührt dankte Wolfgang Duttlinger für die Überraschung am Morgen, das für ihn verfasste Abschiedslied und die gute Zeit. „Mit Enkeln, Wald und Garten wird es nicht langweilig werden“, meinte er und lud zum dann zum Mittagessen ein.