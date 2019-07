von sk

Wohl aufgrund eines Kabelbrandes im Motorraum ist am Mittwochnachmittag, 3. Juli, ein Wohnmobil in Untermettingen außer Kontrolle geraten. Auf der wilden Fahrt wurde glücklicherweise niemand verletzt, allerdings wurden neben dem Wohnmobil ein Hydrant, eine Laterne, eine Steinmauer, ein Holzverschlag und ein Lkw-Anhänger beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 13 000 Euro. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 15 Uhr war der 81-jährige Wohnmobil-Fahrer auf der L 158 unterwegs und bemerkte auf der Gefällstrecke in Richtung Untermettingen, dass sich sein Gefährt nicht mehr bremsen ließ. Am Ortseingang fuhr er gegen einen Hydranten und eine Laterne. Am Ende dieser Straße an der Einmündung zur Steinatalstraße hin standen mehrere wartende Fahrzeuge. An diesen zog der 81-Jährige links vorbei, um nicht aufzufahren. Bei diesem Ausweichmanöver prallte das Wohnmobil gegen eine Steinmauer und kippte zur Seite, sodass es zwischen der Mauer und einem Lkw-Anhänger eingeklemmt wurde. Der Holzverschlag eines Hauses wurde dabei abgerissen. Ein umsichtiger Anwohner hielt einen Gartenschlauch in den qualmenden Motorraum des Wohnmobils und konnte so ein weiteres Ausbreiten des wahrscheinlichen Feuers verhindern. Die Polizei vermutet, dass ein Kabelbrand im Motorraum die Bremsanlage des Wohnmobils außer Betrieb gesetzt. Am Wohnmobil entstand Totalschaden. Die Feuerwehr war im Einsatz, band ausgelaufene Betriebsstoffe und half bei der Bergung.