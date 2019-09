von Ursula Ortlieb

Auftakt für das mittlerweile neunte Birkendorfer Klassentreffen der Jahrgänge 1950 bis 54 war der Besuch im Schulmuseum Hüfingen am vergangenen Wochenende. Organisatoren des abwechslungsreichen Programms waren in bewährter Weise Irmgard Bucher und Paula Dörflinger-Baumann.

Karin Haas, pensionierte Lehrerin, las zur Begrüßung aus dem Handbuch für Stellenbewerbung der Lehrer von 1910 vor: „Birkendorf 535 Einwohner mit Igelschlatt 80 und Horben 25. Das Dorf zwischen Steina und Schlücht auf einem Höhenrücken von 786,4 m ü.M. gelegen hat vier Kaufläden und drei Spezereihandlungen, zwei Gasthäuser und zwei Wirtschaften. 79 Schüler, zwei Lehrer“.

Das Programm des neunten Klassentreffens der Jahrgänge 1950 bis 54 startete im Schulmuseum in Hüfingen mit Führung und historischer Schulstunde mit Lehrerin Karin Haas. | Bild: Ursula Ortlieb

Im Museum kamen viele Erinnerungen bei den Ehemaligen hoch, die sich noch an die Kaufläden und Spezialgeschäfte von damals erinnerten und wie sie nach und nach verschwanden. Karin Haas zeigte viel Interessantes aus dem Schulalltag von damals. Man erinnerte sich wieder an Strickstrümpfe, die mit „Liebli und Ringgä“ (Leibchen mit Gummibändern) und Strumpfclips befestigt waren.

Mit Schiefertafel und Griffel

Erst später gab es Strumpfhosen, Mädchen trugen Schulschürzen. Museums-Exponate und Gerätschaften des früheren Schulalltags erinnerten nicht nur an die „gute alte Zeit“ sondern auch an die Nöte, Mühen und Entbehrungen der Schüler von damals.

Nach der Führung durchs Museum gab Karin Haas eine historische Schulstunde. Die Ehemaligen zwängten sich in die alten Schulbänke von anno dazumal und hatten noch intus, wie man sich verhielt: Aufstehen und im Chor „Guten Morgen, Fräulein Lehrerin“ sagen, Morgengebet sprechen, Schreiben auf der Schiefertafel mit dem „Griffel“. Der „Tatzenstecken“ weckte bei manchen Erinnerungen an brenzlige Situationen mit Lehrer oder Pfarrer, die diese Erziehungsmittel bei ihnen eingsetzt hatten.

Beim neunten Klassentreffen der Jahrgänge 1950 bis 54 wurde auch Schulhaus in Birkendorf besichtigt, in dem die meisten acht Jahre die Schulbank drückten. | Bild: Ursula Ortlieb

Zum Abschluss der Unterrichtsstunde mit Frau Haas wurde ein Lied gesungen. Nach der Rückfahrt und Mittagessen bei Schulkamerad Hartmut Kaiser in der Waldschenke wurde das Schulhaus in Birkendorf besichtigt, das trotz Brandschutzmaßnahmen und neuem Mobilar seinen Charakter bewahrt hat. Vermisst wurde nur die frühere Aula, in der man Schulfeste feierte und erste Kinofilme sehen konnte.

Im Anschluss ging es nach Ühlingen zum neueröffneten Brauschopf im Posthorn. Konstantin Ziller, Sohn von Mitschüler Werner, begeisterte mit Wissenswertem über das Bierbrauen und und seinem von ihm kreierten Bier „Blondschopf“.

Beim Birkendorfer Klassentreffen besichtigte man auch den neuen Brauschopf und erfuhr viel über das Bierbrauen. Brauer Konstantin Ziller (Dritter von links) schenkte das neue Bier „Blondschopf“, benannt nach dem Posthornwirt Daniel Frech, aus und feierte mit den Besuchern seine erste Brauereiführung im Brauschopf. | Bild: Ursula Ortlieb

Am Abend saßen die ehemaligen Schüler zum Essen und Trinken bei Schulkamerad Franz-Josef in der Post noch bis spät zusammen. Das rundum gelungene Klassentreffen ging am Sonntagmorgen mit dem gemeinsamen Frühstück in der Post zu Ende. Bevor sich alle auf den Heimweg machten, wurde das nächste und zehnte Treffen schon in zwei Jahren anvisiert.